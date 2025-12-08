El PP cita a Salazar en el Senado por las Primarias de Sánchez: «Le protege porque sabe sus chanchullos»

El Partido Popular, a través de su portavoz en el Senado, Alicia García, ha comunicado este lunes que su formación citará en la comisión de investigación en la Cámara Alta, que indaga en el inicialmente denominado caso Koldo, al ex militante del PSOE y ex asesor en Moncloa, Paco Salazar, debido a la información que pueda tener de las Primarias del partido socialista que podrían haber sido financiadas de forma ilegal.

García ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el «más dañino» para las mujeres, aludiendo a su relación con Salazar, quien cuenta con varias denuncias por acoso sexual de trabajadoras que estuvieron a su cargo en La Moncloa. Sánchez, en el día de la Constitución, redujo el escándalo a un «error en la velocidad de tramitación de las denuncias». Desde el PP indican, además, que Paco Salazar «protege» a Sánchez «porque sabe de sus chanchullos».

El PP utilizará la mayoría absoluta con la que cuenta en el Senado para citar a Salazar a comparecer en una comisión que investiga los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público. Alicia García ha anunciado esta petición y ha recordado que Sánchez presumió de tener «el Gobierno más feminista y decente de la historia, pero está siendo el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia».

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo denuncia que Paco Salazar usó su puesto de alto cargo y de persona de «absoluta confianza» de Pedro Sánchez para tener comportamientos «intolerables» con mujeres de su entorno profesional en La Moncloa, como presionar para que mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones delante de ellas y, además, cobrar en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama.

«El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado, sabe de las Primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte. Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez de las Primarias: Ábalos, Cerdán, Koldo y Salazar, la famosa banda del Peugeot», indican desde el PP.

«Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello», apostilla el partido sobre un Salazar del que cabe recordar que estaba llamado a ser el reemplazo de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, hasta que se conocieron públicamente las denuncias por acoso sexual.

Salazar, el quinto de la banda

El Partido Popular apunta que la llamada a Salazar en la comisión del Senado viene dada porque este «sabe demasiado» de las primarias del PSOE en las que ganó Sánchez ya que formaba parte del «núcleo duro» del actual presidente del Gobierno.

«Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot y Pedro Sánchez ganó unas Primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador», trasmiten desde el PP, en el comunicado de citación de Salazar en la comisión del Senado.

La senadora ha denunciado también que Sánchez ha querido silenciar el caso con el cese de «segunda o de tercera» de Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa. Por todo ello, la portavoz del PP en el Senado ha anunciado la citación de Salazar en el Senado porque considera que las mujeres «no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al presunto acosador para comprar su silencio, porque sabe demasiado».