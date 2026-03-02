Ni magisterio ni derecho: las carreras con una nota de corte baja y trabajo asegurado cuando te gradúes

Si eres estudiante de Bachillerato y te examinas esta semana de Selectividad (o la que viene en el caso de vivir en Cataluña) seguramente estarás pendiente de la nota de corte para la carrera que te interesa. ¿Pero y si no sabes qué estudiar en la Universidad o sabes que tu nota en las pruebas PAU va a ser baja? No debes preocuparte porque, al margen de carreras muy solicitadas como magisterio o derecho, hay otras que tienen una nota de corte baja pero que además cuentan con trabajo asegurado, una vez salgas de la universidad.

Son más de 300.000 jóvenes españoles los que se examinan estos días de la Selectividad. Esta prueba, con una nota máxima de 14 puntos, es la llave para acceder a los estudios universitarios. Pero la nota de corte que establece cada grado no es fija: cambia cada curso y depende, sobre todo, de la demanda y de las plazas disponibles. Por eso, si te preocupa no sacar una calificación muy alta, conviene que sepas que no todo está perdido. Hay titulaciones con requisitos más asequibles que, sin embargo, te ofrecen una sólida salida laboral. De este modo, debemos abandonar esa idea de que una nota baja en Selectividad te condena a estudiar algo sin futuro. De hecho, existe un buen número de grados que son muy bien valorados por las empresas y para los que no se requiere ni tan siquiera superar el 5 o el 6 con respecto a la nota de corte para hacerlos.

Las carreras con una nota de corte baja y trabajo asegurado

Conozcamos a continuación, cuáles son esos grados universitarios con baja nota de acceso y alta empleabilidad, muchas veces alejados de los focos mediáticos y de los estereotipos, pero muy valorados por las empresas. Y no hablamos de una o dos excepciones: hay decenas de opciones con acceso fácil y un horizonte profesional muy prometedor. Aquí te mostramos algunas de ellas, a partir de la información que ofrece la app QEDU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad.

Ingeniería de Telecomunicaciones

En centros como la Universidad de Vigo, la Universidad de Málaga o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basta con sacar un 5 en la EvAU para acceder a estos estudios. A cambio, tendrás la posibilidad de incorporarte a uno de los sectores con mayor crecimiento, en ámbitos como redes móviles, satélites, IoT, 5G o ciberseguridad.

Este grado ocupa el noveno puesto en el ranking nacional de inserción laboral, según datos del U-Ranking de la Fundación BBVA y el IVIE tal y como señala ABC. En otras palabras: si lo estudias, es muy probable que trabajes poco después de graduarte.

Ingeniería Informática

Otra opción especialmente interesante es Ingeniería Informática, en cualquiera de sus ramas: desde la informática general hasta la especialización en Ingeniería de Computadores, pasando por disciplinas como Ingeniería Telemática. En todas estas variantes, la nota de corte ronda el 5, incluso en universidades con buena reputación como la de Granada, Zaragoza o Castilla-La Mancha.

¿Y qué pasa al terminar? Pues que te espera un sector tecnológico sediento de talento, con salarios competitivos y mucha flexibilidad laboral. De hecho, esta carrera está en el puesto 11 en inserción laboral, lo que refleja lo buscados que están los ingenieros informáticos, tanto en grandes compañías como en startups emergentes.

Ingeniería Mecánica

La Ingeniería Mecánica es otra de las joyas ocultas del sistema universitario español. Fácil de acceder (nota de corte 5 en más de diez universidades, incluyendo Jaén, Salamanca, León o Burgos) y con una posición 23 en el ranking de inserción laboral, esta carrera ofrece un abanico enorme de salidas: desde trabajar en la industria pesada hasta participar en el diseño de robots, estructuras o sistemas de climatización.

Ingenierías Industriales

Si prefieres algo más técnico y relacionado con la industria, la Ingeniería en Tecnologías Industriales es otra opción de bajo acceso y gran futuro. Con una nota de corte de 5 en universidades como Vigo, Málaga, Cádiz o Valladolid, este grado te prepara para trabajar en sectores tan diversos como la automoción, la energía, el diseño de maquinaria o la gestión de procesos productivos.

Y no sólo eso. Este tipo de ingeniería está en el puesto 20 del ranking de empleabilidad, lo que te garantiza una inserción rápida y con buenas condiciones laborales. También es muy valorada en oposiciones técnicas y puestos de responsabilidad en la administración pública.

Carreras menos conocidas pero con alta empleabilidad

Más allá de las ingenierías más populares, existen otros grados que combinan baja nota de corte y buena proyección laboral, aunque no todo el mundo los tiene en el radar. Es el caso, por ejemplo, de la Ingeniería Geomática, que puedes estudiar con un 5 en universidades como León, Salamanca o Jaén. Esta disciplina, centrada en la cartografía, la topografía y los sistemas de información geográfica (SIG), es muy útil en sectores como la construcción, la planificación urbana o la gestión medioambiental.

También destaca la Ingeniería Química Industrial, disponible con nota mínima en centros como la Universidad del País Vasco, Sevilla, Vigo o Almería. Esta carrera te permite trabajar en fábricas, empresas de energía, plantas de tratamiento de aguas o industrias alimentarias, con muy buena tasa de empleo al terminar.

En definitiva, si tu objetivo es tener trabajo al acabar la carrera, ya ves que hay muchas opciones más allá de Derecho, Medicina o Magisterio. Las ingenierías, sobre todo en ramas tecnológicas e industriales, ofrecen empleabilidad alta con notas de corte asequibles, de modo que si no sabes que estudiar o si tu nota va a ser baja, sabes que salidas existen y además con buen futuro.