Quedan apenas unos días para que miles de estudiantes de Bachillerato se enfrenten a uno de los momentos más importantes de su etapa académica: la Selectividad. Aunque durante el curso han ido preparándose poco a poco, el hecho de que las pruebas PAU estén tan cerca, despierta nervios, dudas y muchas preguntas. Y es del todo comprensible. No se trata tan sólo de un examen, es la puerta de entrada a la universidad, y eso lo convierte en todo un reto que conviene preparar bien así que para ello, nada como aprovechar los días que quedan para practicar con exámenes de Selectividad ya resueltos.

Muchos alumnos se sienten inseguros no porque no hayan estudiado, sino porque no saben exactamente qué esperar. ¿Cómo serán los exámenes? ¿Qué tipo de preguntas pueden caer? ¿Y si me bloqueo con el comentario de texto? Es completamente normal tener esas inquietudes. Por eso, una de las mejores formas de ganar confianza es practicar con exámenes reales de convocatorias anteriores. Nada como ponerse en situación para descubrir en qué estás más fuerte y qué necesitas repasar un poco más. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las pruebas de la EBAU o EvAU, cómo se estructuran, qué tipo de ejercicios te vas a encontrar y, sobre todo, dónde puedes encontrar exámenes de Selectividad resueltos para practicar por tu cuenta. Además, incluimos algunos portales útiles para descargar apuntes si te falta material.

Exámenes de Selectividad resueltos

Si estás buscando exámenes de Selectividad resueltos para practicar tienes muchas posibilidades para dar con ellos. De hecho basta con navegar un poco por internet para dar con portales web dedicados a los estudiantes que no dudan en tener colgados las pruebas y exámenes de convocatorias para el acceso a la universidad en años anteriores.

Sin embargo, debes tener en cuenta que los exámenes cambian cada año, por lo que quizás encuentres algunos de hace bastantes años y en realidad, no te van a servir para nada. Te recomendamos dar con exámenes que salieran el año pasado o como mucho en 2022 o 2023 y con ellos puedes practicar bien. Además, nosotros vamos a dejarte algunas de esas páginas donde tienes los exámenes, pero antes te queremos explicar en qué consisten estos exámenes o de hecho, qué puede salir en cada uno de ellos y en concreto, los de la fase obligatoria que es la que más preocupa a los alumnos.

Así son los exámenes de Selectividad

La fase obligatoria de la Selectividad consta de 4 exámenes y se desarrolla del siguiente modo:

Lengua castellana y literatura: Suele ser un comentario de texto a partir de dos o tres opciones que se dan. Además es posible que tengas que contestar varias preguntas relacionadas.

Lengua extranjera: Suele ser una traducción de un texto y también deberás contestar preguntas y completar frases a partir de un texto.

Historia de España: Desarrollar un tema de entre varias opciones y también contestar una serie de preguntas.

Desarrollar un tema de entre varias opciones y también contestar una serie de preguntas. Asignatura a elegir de tu modalidad de bachiller

Además, en aquellas comunidades que tengan una lengua cooficial, se hace también un examen sobre esa lengua que suele constar, como en el caso del de lengua castellana, de un comentario de texto.

Los mejores portales en los que encontrar exámenes de Selectividad

Si deseas practicar con exámenes de Selectividad ya resueltos, hemos hecho una selección de esos portales en los que seguro encontrarás exámenes de Selectividad resueltos que te van a servir para practicar.

ExamenesdePAU.com: En esta otra página tienes infinidad de modelos de exámenes de EBAU, EvAU y selectividad. Puedes hacer búsqueda por materia o Comunidad Autónoma e incluso puedes llegar a encontrar los exámenes de selectividad de hace 20 años.

En esta otra página tienes infinidad de modelos de exámenes de EBAU, EvAU y selectividad. Puedes hacer búsqueda por materia o Comunidad Autónoma e incluso puedes llegar a encontrar los exámenes de selectividad de hace 20 años. ExamenesResueltos : Página del centro de estudios Luis Vives , que te permite consultar las pruebas de las convocatorias de selectividad de años anteriores. En concreto puedes consultar y descargarte los exámenes desde el año 2015 aunque sólo los de la Comunidad de Madrid y no del resto de Comunidades.

: Página del , que te permite consultar las pruebas de las convocatorias de selectividad de años anteriores. En concreto puedes consultar y descargarte los exámenes desde el año 2015 aunque sólo los de la Comunidad de Madrid y no del resto de Comunidades. EducacionGratuita.es: En este portal te explican cómo son los exámenes de selectividad pero además también tienen un apartado llamado «Exámenes Resueltos» donde te puedes descargar los exámenes por materia o por comunidad.

En este portal te explican cómo son los exámenes de selectividad pero además también tienen un apartado llamado «Exámenes Resueltos» donde te puedes descargar los exámenes por materia o por comunidad. Muchosexamenes.com: En esta web puedes descargar los exámenes ya resueltos de las pruebas EBAU así como aquellos que son exámenes de mayores 45 años, mayores de 25 años o pruebas de acceso a ciclos FP. Puedes descargarte modelos en PDF de los exámenes por materia o comunidad.

En esta web puedes descargar los exámenes ya resueltos de las pruebas EBAU así como aquellos que son exámenes de mayores 45 años, mayores de 25 años o pruebas de acceso a ciclos FP. Puedes descargarte modelos en PDF de los exámenes por materia o comunidad. Uc3M: Esta es la web de la Universidad Carlos III de Madrid que cuenta con un apartado llamado «pruebas de acceso» en el que encontrarás distintos modelos de exámenes ya resueltos de convocatorias de selectividad de años anteriores.

Dónde conseguir apuntes

Al margen de esas webs, toma nota también de estos para poder descargar apuntes. Seguro que tienes los tuyos pero estos dos portales cuentan con mucha información y son una auténtica solución si te faltan apuntes de alguna materia:

Wuolah : En este portal puedes encontrar apuntes o subir los tuyos y si eres de los mejores estudiantes incluso te pueden pagar por tus apuntes. Para dar con aquellos que tienen que ver con la selectividad debes irte a la sección

“EvAU”. Tienes apuntes por materias e incluso por tu comunidad autónoma.

: En este portal puedes encontrar apuntes o subir los tuyos y si eres de los mejores estudiantes incluso te pueden pagar por tus apuntes. Para dar con aquellos que tienen que ver con la selectividad debes irte a la sección “EvAU”. Tienes apuntes por materias e incluso por tu comunidad autónoma. StuDocu: En este portal tienen mucha información y documentos para estudiantes que se preparan la selectividad. De hecho tienes una interesante sección con apuntes y resúmenes llamada Bachillerato donde tienes más de 5.500 documentos totales.

Exámenes piloto de la Selectividad

Además de los portales, puedes ver también una prueba piloto realizada por el Ministerio de Educación y que se realizó hace ya un par de cursos pero que sigue vigente.

Dicha prueba o ensayo se llevó a cabo en 50 centros educativos de 10 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para ver si los exámenes de la EBAU para la convocatoria del año pasado 2024 están bien diseñados. Con ello se deseaba comprobar si los estudiantes entendían bien los enunciados y si el tiempo era suficiente.

Pincha aquí para acceder a esa prueba piloto, con varios exámenes que te pueden venir bien para practicar.

Por último, recuerda que las PAU o EvAU se realizan en una primera convocatoria en junio y luego hay una segunda en julio (en Cataluña es en septiembre) por si deseas subir nota o para aquellos estudiantes que no pudieron acudir a la de junio. Ahora sólo es cuestión de descargarte las pruebas que sean de tu interés y ponerte a practicar con ellas.