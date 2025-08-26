El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes a los 75 años. Sánchez Silva fue el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente ser homosexual en España, por lo que se convirtió en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+.

El militar reconoció que era homosexual en la desaparecida revista Zero donde Sánchez Silva, a sus 49 años, salió del armario para reivindicar sus derechos. Años más tarde, teniente coronel reconoció que se vio obligado a abandonar el Ejército denunciando que el Ministerio de Defensa lo condenado al «ostracismo» después de hacer pública su condición sexual; fue en 2004.

En 2001, José María Sánchez Silva, confesó en El Mundo que la mayor humillación que tuvo que sufrir en el Ejército por su condición de homosexual fue tener que «disimular, fingir, negarme a mí mismo, en definitiva, hacerme pasar por heterosexual. Y no hay más paz que la que nace de la verdad», aseguraba.

En una entrevista en El País, dijo en 2005 que «tras declararme gay aguanté cuatro años de ostracismo. Hasta que abandoné». El teniente coronel, que entonces contaba 54 años, pronunció el 30 de mayo de 2004 unos versos de Joaquín Sabina –que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena– y pidió el pase a la reserva.

Reveló que otro teniente coronel le dejó en su mesa una carta en la que se decían cosas como que «la homosexualidad es peor que los cuatro jinetes del Apocalipsis juntos». Sánchez Silva lo denunció, pero el Ejército consideró que la carta no constituía falta disciplinaria.

Estar en la reserva, aseguraba entonces, es irreversible, «porque le deja a uno con su sueldo sin complementos y le impide ascender. He pasado este año leyendo y tranquilizándome», afirmaba el teniente coronel, también abogado y ex profesor universitario.