El TSJA admite la denuncia de la soldado trans Francisco Javier: «Quiero usar el vestuario femenino»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto actuaciones por la demanda de una soldado transexual del Ejército de Tierra, perteneciente al acuartelamiento de Torreblanca, en Sevilla, en la que acusa al Ministerio de Defensa de una presunta «vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas» tras haber «rectificado» su sexo ante el Registro Civil.

Francisco Javier L. G. cambió de género acogiéndose a la Ley Trans, pero no cambió de nombre y tampoco se operó su sexo. Dice estar contenta con su cuerpo y ser lesbiana. El Ejército no le permite usar el vestuario femenino y le ofreció una zona específica para cambiarse, pero considera que su identidad de género no está siendo respetada. Pide al Ministerio Defensa una indemnización de casi 50.000 euros.

En la denuncia se detalla que Francisco Javier, militar de profesión, acometió «una rectificación en el Registro Civil con respecto a su sexo», y tras ello, el 19 de diciembre de 2023 celebró una reunión con un representante del Ejército de Tierra para tratar la «modificación registral y las medidas a tomar para alcanzar la igualdad real y efectiva» de la soldado en el desempeño de sus obligaciones castrenses.

Ahora, una reciente diligencia de ordenación de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA da cuenta de su decisión de «formar actuaciones» con relación a dicha dicha demanda. Su abogado señala que las medidas que se ha tomado el cuartel vulneran la Ley Trans.

Las medidas

La demanda considera «insuficientes» las medidas propuestas por el Ejército en el acuartelamiento de Torreblanca para garantizar la igualdad efectiva de la militar trans, y advierte de que, además, las medidas vulneran «la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI».

«Las soluciones aportadas son medidas provisionales y temporales, sin ofrecer una planificación estable que no la perjudique y la señale e individualice frente al resto del mundo, teniendo ella el único interés en su integración y adaptación a su nueva situación», señala la demanda.

En ella se denuncia también una «restricción severa» de sus derechos, «limitando tanto su acceso a instalaciones como a los horarios pertinentes, dejándola aislada y señalada como si una situación excepcional y excéntrica se tratara, cuando el único deseo de la misma es recibir una igualdad de trato en base a su identidad de género».

«Marcada» entre la tropa

Según la demanda, Francisco Javier queda «marcada al negársele tanto el uso de los vestuarios masculinos como una limitación notoria en el uso de los femeninos, sólo habilitando una suerte de tierra de nadie ante la rigidez del estamento».

La demanda apunta que el Ministerio de Defensa le comunicó que «aunque las obras de adecuación de zonas para vestuario femenino deberán continuar, a día de hoy hay espacio suficiente para la disposición de un espacio de vestuario en el Alojamiento Logístico Femenino de Tropa, asignándole un nuevo vestuario».

Así las cosas, la representación letrada de la soldado Francisco Javier reclama al Ministerio de Defensa que declare la vulneración de sus libertades y derechos fundamentales, que se ordene el «cese» de esta situación y que se le indemnice con 49.180 euros como «reparación de las consecuencias derivadas» de las acciones denunciadas.