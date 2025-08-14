Sale a la luz el verdadero objetivo de Sofía Suescun y Kiko Jiménez con su posible ruptura: «Lo veremos»

En las últimas horas, Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han convertido en noticia. ¿El motivo? Ha salido a la luz una supuesta infidelidad de la navarra al andaluz. Como no podía ser de otra manera, los compañeros de TardeAR se han puesto manos a la obra para tratar de encontrar la última hora sobre este asunto. Hasta tal punto que han tenido la oportunidad de hablar personalmente con Juan Faro, el influencer con quien la ganadora de Gran Hermano 16 presuntamente habría tenido un idilio. Lejos de que todo quede ahí, los colaboradores del programa presentado por Verónica Dulanto, han querido compartir las informaciones que han recibido en las últimas horas, pero también han dado a conocer su opinión sobre esta situación que tantísimo está dando de qué hablar. Un claro ejemplo lo encontramos en Leticia Requejo, que ha asegurado que Kiko Jiménez está destrozado tras haberse enterado de los supuestos encuentros entre su pareja y Juan Faro.

A pesar de todo, en el plató del programa TardeAR, también se ha dejado entrever la posibilidad de que se trate de un montaje. Es más, muchos están convencidos de que podría tratarse de una estrategia de marketing del creador de contenido en redes sociales. De esta forma, tras haber escuchado las reacciones de los protagonistas y de su círculo más cercano, Antonio Montero ha querido aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para comentar con sus compañeros qué piensa sobre esta supuesta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: «Yo creo que la historia, por la información que estáis dando, yo creo que está bastante clara o por lo menos yo la veo así», comenzó diciendo el colaborador de TardeAR, programa presentado por Verónica Dulanto que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Pero no todo quedó ahí, ya que aprovechó su turno de palabra para ir mucho más allá.

«Ella ha conocido a este chico, le ha hecho tilín, se ha planteado algunas dudas y, ante las dudas, le ha dado vértigo perder a Kiko, le ha escrito el mensaje ese de amor para decirle ‘oye es verdad que he dudado y he tenido este momento’. Ahora la que se tiene que aclarar es ella», opinó Antonio Montero.

Además, expuso que para él era clave saber qué busca la pareja con esta historia que ha salido a la luz: «Hay que tener muy clarito aquí que el objetivo de todos estos personajes, que tienen ya tantos tiros pegados, es un programa que se llama De Viernes, que vuelve en septiembre», explicó.

Acto seguido, Antonio Montero lo avanzó: «Y si no, lo veremos». Sea como sea, es más que evidente que la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez con Juan Faro no está dejando indiferente a nadie. Es más, estamos convencidos de que se trata de un asunto del que se va a hablar largo y tendido en los próximos días.