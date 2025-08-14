Hace tan sólo unas horas, inevitablemente, tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez están en el ojo del huracán tras salir a la luz los rumores de una presunta infidelidad por parte de la navarra al andaluz. Algo que ha extrañado a más de uno, por lo sumamente acaramelados que se han mostrado desde hace años. ¡Parecía una relación idílica! Así pues, como no podía ser de otra manera, los compañeros de TardeAR se han puesto manos a la obra para tratar de encontrar la última hora sobre este asunto. Por lo tanto, en la entrega de este miércoles 13 de agosto, hemos podido ser testigos de cómo Enrique Ulzurrum, reportero del programa presentado por Verónica Dulanto, ha puesto rumbo al domicilio de Juan Faro, influencer con quien, supuestamente, Sofía Suescun ha sido infiel a Kiko Jiménez. Es más que evidente que el testimonio del creador de contenido en redes sociales es clave para tratar de encontrar respuestas sobre lo sucedido recientemente.

Aunque el periodista consiguió dar con el paradero de Juan Faro e intentó sonsacarle información, lo cierto es que no estaba logrando su cometido. Aun así, la insistencia del reportero de TardeAR hizo posible que obtuviese alguna respuesta. Tras preguntarle si había mantenido algún tipo de contacto con Sofía Suescun después de que saliese a la luz su supuesto romance y, por ende, su presunta infidelidad a Kiko Jiménez, el influencer respondió, aunque dando largas: «Es algo que tienen que hablar entre ellos». Pero no todo quedó ahí, puesto que el periodista hizo de las suyas para tratar de conseguir más datos sobre esta historia. Así pues, quiso saber si la navarra visitaba el domicilio de Juan Faro mientras Kiko Jiménez acudía a su puesto de trabajo en el programa Fiesta, tal y como se ha rumoreado. El creador de contenido, una vez más, se negó en rotundo a pronunciarse: «De eso no voy a hablar nada».

El reportero continuó haciendo su trabajo. En esta ocasión, quiso preguntar al creador de contenido por la publicación que compartió Juan Faro el pasado martes 12 de agosto, en la que se podía leer el siguiente mensaje: «La mujer que eliges es un reflejo de tus estándares». Así pues, el periodista quiso saber si se refería a Sofía Suescun.

El influencer siguió en su línea, intentando no dar ni una sola respuesta que pudiese dar más información sobre su vínculo con la que fuese ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. «Es la mujer que estoy buscando, todos buscamos una mujer así», respondió Juan Faro al reportero de TardeAR.

Este no dudó en ir mucho más allá: «¿Sofía es la mujer que buscas?», preguntó. El creador de contenido en redes sociales quiso finalizar la conversación con el reportero del programa de Telecinco: «No lo sé». De esta forma, por el momento, el influencer dejaba clara su posición de mantenerse al margen de este asunto del que, a buen seguro, se va a seguir hablando en los próximos días.