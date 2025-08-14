Primeras informaciones sobre la repentina muerte de un jugador de 7 años del Sestao River

El País Vasco sigue de luto por Urtzi Gutiérrez, jugador de 7 años de la cantera del Sestao River fallecido repentinamente esta semana cuando se encontraba veraneando en el camping de Fuenmayor, en La Rioja. En un primer momento, el pequeño fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro y, de allí, movilizado al Hospital Universitario de Navarra, donde finalmente falleció. Desde la Consejería de Salud se incide en que la causa no ha sido ni un golpe de calor ni un accidente.

El niño pertenecía a la cantera del Sestao River y su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el club y en su entorno. En la mañana de este martes, el equipo vasc guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del jugador de categorías inferiores. Además, este miércoles, antes del comienzo del encuentro de la Copa Federación que se disputó en Las Llanas ante el Real Unión, se guardó un minuto de silencio en su memoria y varios compañeros de equipo de Urtzi Gutiérrez portaban cartulinas con las letras que formaban su nombre. Además, el once inicial saltó de la mano de sus padres, su hermana, su entrenador y sus compañeros.

⚫️ Nuestro once inicial ha saltado al terreno de juego de la mano de los compañeros de equipo de Urtzi Gutiérrez, acompañados de su madre, padre y hermana, así como de su entrenador. 💚 Posteriormente, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en su memoria. 💫 Goian… pic.twitter.com/wjoayFuqBk — Sestao River Club (@SestaoRC) August 13, 2025

El Sestao River confirmó la noticia que nunca hubieran querido dar comentando que el personal está «devastado» por la noticia y expresando su más sincero pésame a sus padres, su hermana y el resto de familiares y amigos. Se desconoce la causa del repentin fallecimiento hasta el momento, pues se está respetando la privacidad de la familia, devastada al perder al pequeño futbolista, pero lo que se sabe es que no ha sido por un golpe de calor ni un accidente.

«Todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urtzi Gutiérrez. Urtzi era parte de nuestra Eskola 2018 y el vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general», arrancaba el comunicado del Sestao River.

«Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado. A partir de hoy un ángel nos cuida desde el cielo y nosotros le recordaremos toda la vida. El miércoles, antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria. Goian bego, Urtzi», finalizan desde el club.