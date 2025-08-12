Tragedia en el País Vasco: muere un futbolista de 7 años del Sestao River

Tragedia en el País Vasco, especialmente en el mundo del fútbol formativo. El Sestao River, club que milita en la Primera Federación, ha lamentado este lunes en las redes sociales el fallecimiento de Urtzi Gutiérrez, un jugador de la cantera del club, que ha muerto a los siete años. El Sestao River confirmó la noticia que nunca hubieran querido dar comentando que el personal está «devastado» por la noticia y expresando su más sincero pésame a sus padres, su hermana y el resto de familiares y amigos.

Además, el miércoles se ha programado guardar un minuto de silencio en el partido de la Copa Federación entre el Sestao River y la Real Unión en el estadio de Las Llanas en su memoria. Se desconoce la causa del fallecimiento hasta el momento, pues se está respetando la privacidad de la familia, devastada al perder al pequeño futbolista.

Emotivo comunicado del Sestao River

El Sestao River ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte del pequeño, que formaba parte de las categorías inferiores del equipo vasco. «Todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urtzi Gutiérrez. Urtzi era parte de nuestra Eskola 2018 y el vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general», arranca el texto.

«Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado. A partir de hoy un ángel nos cuida desde el cielo y nosotros le recordaremos toda la vida. El miércoles, antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria. Goian bego, Urtzi», finalizan desde el Sestao River.