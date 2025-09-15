Ni en el horno ni ahumado: la forma saludable de preparar el salmón que es baratísima

La forma saludable de preparar el salmón que es baratísima, no tendrás que usar el horno o comerlo ahumado. Este tipo de pescado se ha convertido en uno de los grandes aliados de una serie de comidas saludables que son una realidad en todos los sentidos. Vamos a descubrir lo mejor de un alimento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, de tal forma que conseguiremos descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que será uno de los básicos de nuestra mesa.

La comida es uno de los elementos que nos permitirá mantener nuestra salud de la mejor forma posible. Somos lo que comemos, de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden llegar a toda velocidad en nuestro día. No podemos dejar escapar la oportunidad de cocinar de la mejor forma posible, con una serie de procesos que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Un plus de buenas sensaciones que puede llegar de tal manera que podremos comer salmón de forma baratísima y deliciosa, cuidando al máximo nuestra salud y la de nuestra familia.

Ni ahumado ni en el horno

Una de las formas de comer pescado que puede acabar imponiéndose, es el hecho de comer salmón ahumado. Una forma que suele ser más barata, pero tiene sus contraindicaciones, no es nada fácil de comer este tipo de alimento que a la larga ese ahumado puede ser perjudicial.

Como todo en esta vida, el hecho de comer con moderación es siempre una ventaja. Aunque sea un alimento saludable, comerlo con demasiada frecuencia no es demasiado recomendable, sobre todo, si estamos ante un pescado ahumado que ha sido procesado.

El salmón que compramos crudo es quizás un poco más caro, pero merece la pena. Antes de poner sobre la mesa determinados ingredientes que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días.

Este tipo de alimento puede quedar especialmente bien con una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán en unos días en los que todo puede ser posible. Vamos a descubrir una increíble forma de preparar el salmón que quizás nos acabará dejando en shock.

La forma saludable de preparar salmón que es baratísima

Preparar salmón de forma baratísima y que nos acabará sorprendiendo en todos los sentidos. Será el momento de descubrir lo mejor de un tipo de elemento que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Quizás no somos expertos cocinando pescado, pero con esta receta conseguiremos un acabado perfecto, con el mínimo esfuerzo posible.

Los expertos de Alaskaseafood nos dan con una receta que nos apasionará y es super fácil de preparar. Gravlax es un plato tradicional que se sirve como aperitivo, pero le podemos dar una gran variedad de usos a este tipo de salmón que quedará de lujo en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

2 lomos de salmón salvaje rojo de Alaska unos 170 g cada uno.

90 g de sal gruesa

8 g de Eneldo seco o fresco

La ralladura de un limón

Elaboración:

Coloca los trozos de salmón sobre un plato o tabla y retira las espinas con unas pinzas, si las tuviera. Añade 30 g (una cucharada sopera) de sal en el centro de un recipiente de cristal de unos 20×15 cm. Extiéndela para formar una cama. Añade un poco de eneldo sobre la sal y coloca uno de los trozos de salmón encima, con la piel hacia abajo. Añade otros 30 g de sal sobre la parte superior del salmón y repártela por la superficie. Añade sobre la sal un poco más de eneldo y la ralladura de limón. Coloca ahora el otro trozo de salmón encima del que está en el recipiente, con la piel hacia arriba. Procura colocar la parte gruesa el trozo de abajo contra la parte delgada del de arriba. Añade el resto de la sal y un poco más de eneldo sobre la piel del trozo de salmón de arriba. Cubre el recipiente con film y coloca encima algo que pese. Yo utilizo un recipiente más pequeño lleno de agua. Mete ambos recipientes en la nevera y espera 24 h. Pasadas las 24 h, da la vuelta a los trozos de pescado, de manera que el que estaba arriba esté ahora debajo. Verás que hay líquido en el recipiente. Descártalo con cuidado, procura verter solo el líquido, no la sal que hay en la base. Vuelve a colocar el film y el peso encima, y refrigera 24 h más. Pasado el tiempo, retira el salmón de la nevera y lava ambos trozos bajo el grifo con agua fría para eliminar el exceso de sal. Coloca el salmón sobre una tabla de cortar y sécalo con papel de cocina. Afila un cuchillo alargado y corta el salmón longitudinalmente en lonchas finas, empezando por uno de los lados y descartando la piel.

Sirve con un poco de aceite de oliva, una pizca más de eneldo, unas alcaparras, unos crackers con queso fresco o mantequilla, etc.