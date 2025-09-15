Alineación del Real Madrid contra el Olympique de Marsella: Valverde y Mastantuono apuntan a titulares

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a los blancos contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga de la Champions tendrá como gran novedad el regreso de Fede Valverde y Franco Mastantuono al once titular después de ser suplentes frente a la Real Sociedad. La otra duda estará en el costado izquierdo del ataque, donde Xabi Alonso deberá decidir si juega Vinicius -lo más probable- o Rodrygo.

En la portería no hay debate: jugará Courtois. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, suplente contra la Real Sociedad. Por lo tanto, descansará Carvajal. En el costado izquierdo se mantendrá Álvaro Carreras, mientras que la pareja de centrales será la formada por Huijsen y Militao.

En el centro del campo actuará Tchouaméni en el corte, mientras que por delante formarán Valverde y Arda Güler. Y arriba, Mastantuono apunta a titular por la derecha -por lo que Brahim comenzaría en el banquillo-, Vinicius tiene más opciones que Rodrygo por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva.

En busca de la primera victoria

El Real Madrid comienza la fase liga de la Champions contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan comenzar con buen pie su andadura en la máxima competición continental ante el conjunto galo.

Los hombres de Xabi Alonso llegan a este encuentro tras haber ganado las cuatro primeras jornadas de Liga. Los madridistas han vencido a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, lo que le ha permitido a los madridistas ser líderes en solitario en el campeonato nacional. Ahora, los blancos tratarán de empezar con buen pie la Champions.

Por otro lado, el Marsella regresa al Santiago Bernabéu, donde no juega desde septiembre de 2009, tras golear al Lorient en la última jornada de la Ligue 1. Los del sur de Francia son séptimos clasificados tras haber sumado seis puntos de 12 posibles en su campeonato. Ahora, buscarán dar la campanada en Chamartín, donde nunca han ganado.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Olympique de Marsella: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.