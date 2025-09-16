Real Madrid
Real Madrid – Olympique de Marsella en directo hoy | Alineaciones, a qué hora y dónde ver el partido de la Champions League en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Olympique de Marsella de la Champions League.
La seguridad del Real Madrid no permite la entrada de banderas de Palestina al Bernabéu
Dani Carvajal
El lateral derecho hoy es suplente contra el Olympique de Marsella, pero con este choque empieza la pelea de Dani Carvajal a por su Séptima.
Banderas de Palestina
La seguridad del Santiago Bernabéu ha impedido que aficionados del Olympique de Marsella puedan acceder al estadio con banderas de Palestina.
Once del Olympique de Marsella
Roberto de Zerbi también ha comunicado su once para intentar asaltar el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Olympique de Marsella contra el Real Madrid hoy: Rulli; Facundo Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Højbjerg, Kondogbia; O’Riley, Weah, Greenwood; Aubameyang.
El banquillo del Real Madrid
Junto a Xabi Alonso estarán sentado esperando su oportunidad: Fran González, Lunin, Carvajal, Asencio, Fran García, Alaba, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Camavinga, Gonzalo García y Vinicius.
Cargas policiales
La Policía Nacional
El Olympique de Marsella
El Real Madrid tendrá hoy delante una dura prueba de fuego. El análisis de Marcos López del Olympique de Marsella.
¿A qué hora empieza el partido de Champions League hoy?
Este partidazo entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Los ultras del Olympique
Largas colas en el Bernabéu
¡Alineación oficial del Real Madrid hoy!
Ya conocemos a los once escogidos por Xabi Alonso y ojo porque hay una sorpresa importante: Vinicius es suplente. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Olympique de Marsella: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mastantuono, Mbappé.
¿Dónde puedo ver el Real Madrid – Olympique de Marsella en directo online gratis?
Recordamos que este apasionante partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella se puede ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. En DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para este partidazo de la Champions League. En breves momentos anunciaremos la alineación oficial del Real Madrid y del Olympique de Marsella.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso son conscientes de que no tienen margen de error, menos aún en Chamartín, si quieren acabar entre los ocho primeros para pasar a los octavos de final de la máxima competición continental. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Real Madrid – Olympique de Marsella.
Real Madrid – Olympique de Marsella, en directo
Empieza la Champions League
Llega uno de los días más esperados por los aficionados al mundo del fútbol, ya que la competición de clubes por excelencia, la Champions League, da el pistoletazo de salida este martes. El Real Madrid, rey de este torneo con quince entorchados, arranca su participación recibiendo a otro histórico como el Olympique de Marsella. En este nuevo formato cada encuentro es importantísimo, por lo que los de Xabi Alonso tienen que ir con todo para comenzar con buen pie y empezar a colocarse en una buena situación en la clasificación en la que están los 36 participantes.
A seguir con la racha
El Real Madrid ha arrancado de la mejor manera la temporada, ya que suma cuatro victorias en cuatro encuentros y ahora quieren el quinto triunfo consecutivo. Eso sí, no será nada sencillo, ya que la Champions League tiene esa magia en la que puede suceder de todo y de ello querrá aprovecharse el Olympique de Marsella para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Pese a ello, los de Xabi Alonso sólo tienen en su cabeza arrancar la fase de liga del torneo con tres puntos imponiéndose a los galos como ya han hecho en el campeonato liguero frente a Osasuna, Real Oviedo, Real Mallorca y Real Sociedad.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Olympique de Marsella que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este choque se disputará en el Santiago Bernabéu y el feudo de Concha Espina vuelve a ponerse sus mejores galas para acoger este choque de la máxima competición continental donde el sueño de la Decimosexta comienza para los pupilos de Xabi Alonso.
Ya no queda nada para que arranque este partido entre el equipo de Concha Espina y el francés que tendrá de todo: tensión, goles, polémica… En breves momentos saltará al verde el once titular del cuadro blanco y también del combinado galo. Aprovechamos este ratito que queda para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Olympique de Marsella.