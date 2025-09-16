Real Madrid – Olympique de Marsella en directo hoy | Alineaciones, a qué hora y dónde ver el partido de la Champions League en vivo

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso son conscientes de que no tienen margen de error, menos aún en Chamartín, si quieren acabar entre los ocho primeros para pasar a los octavos de final de la máxima competición continental. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Real Madrid – Olympique de Marsella.

Real Madrid – Olympique de Marsella, en directo

Empieza la Champions League

Llega uno de los días más esperados por los aficionados al mundo del fútbol, ya que la competición de clubes por excelencia, la Champions League, da el pistoletazo de salida este martes. El Real Madrid, rey de este torneo con quince entorchados, arranca su participación recibiendo a otro histórico como el Olympique de Marsella. En este nuevo formato cada encuentro es importantísimo, por lo que los de Xabi Alonso tienen que ir con todo para comenzar con buen pie y empezar a colocarse en una buena situación en la clasificación en la que están los 36 participantes.

A seguir con la racha

El Real Madrid ha arrancado de la mejor manera la temporada, ya que suma cuatro victorias en cuatro encuentros y ahora quieren el quinto triunfo consecutivo. Eso sí, no será nada sencillo, ya que la Champions League tiene esa magia en la que puede suceder de todo y de ello querrá aprovecharse el Olympique de Marsella para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Pese a ello, los de Xabi Alonso sólo tienen en su cabeza arrancar la fase de liga del torneo con tres puntos imponiéndose a los galos como ya han hecho en el campeonato liguero frente a Osasuna, Real Oviedo, Real Mallorca y Real Sociedad.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Olympique de Marsella que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este choque se disputará en el Santiago Bernabéu y el feudo de Concha Espina vuelve a ponerse sus mejores galas para acoger este choque de la máxima competición continental donde el sueño de la Decimosexta comienza para los pupilos de Xabi Alonso.