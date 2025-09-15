El Olympique de Marsella, la primera prueba de fuego

El Real Madrid debutará en la Champions League frente al Olympique de Marsella en un partido que representará la primera prueba de fuego real para Xabi Alonso. Nuestro experto en OKScouting Marcos López analiza al detalle las fortalezas y amenazas del primer rival blanco en esta temporada europeo donde cuentan con una fase de grupos de lo más exigente. Ojo a Mason Greenwood en su regreso a España.