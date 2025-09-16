Así está la clasificación de la fase de liga de la Champions League tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid ha iniciado la fase de liga de la Champions League con una victoria contra el Olympique de Marsella. Muy sufrido ha sido el comienzo del conjunto blanco en su competición fetiche, pero el triunfo le permite situarse ya en la parte alta de la tabla. Era necesario empezar bien y, aunque el encuentro se complicó, consiguieron llevarse los tres puntos, con remontada incluida y con uno menos.

El conjunto blanco gana por 2-1 y se pone en la parte alta de la clasificación. Concretamente, los madridistas se ponen en cuarta posición. El primer líder de esta Champions, tras los partidos del martes, es la Unión Saint Guilloise belga, que ganó 1-3 al PSV. Por su parte, el Qarabag protagonizó la sorpresa del día dándole la vuelta a un 2-0 en Lisboa contra el Benfica.

Los otros dos españoles que jugaron, perdieron. El Athletic estrenó en San Mamés esta Champions, en el horario de tarde y cayó 0-2 ante el Arsenal. El Villarreal volvía a la máxima competición en Londres, ante el Tottenham y un error de su portero en el primer minuto les condenó, puesto que cayeron finalmente por 1-0.

Clasificación de la Champions League