Así sonó el himno de la Champions en el Bernabeu: «Sólo te pido una cosa: que salgas este año campeón»

El Santiago Bernabéu volvió a vibrar con el himno de la Champions antes del regreso del Real Madrid a su competición fetiche. Este martes, los de Xabi Alonso debutan contra el Olympique de Marsella en su estadio, ante su afición, esa que sueña con levantar la decimosexta Copa de Europa esta temporada. El primer paso es ganar a los franceses y comenzar a hacerse un hueco entre los ocho primeros de la fase de liga.

Justo cinco meses han pasado desde el último partido del Real Madrid en la Champions. No guardan buen recuerdo los aficionados blancos de ese partido en casa ante el Arsenal que supuso la eliminación en cuartos de final por un duro global de 1-5 después de encajar un 3-0 en la ida en Londres y perder por 1-2 en la vuelta en el Bernabéu.

Además, la grada de animación madridista desplegó una pancarta con el siguiente mensaje de motivación al equipo: «Sólo te pido una cosa, que salgas este año campeón». El Bernabéu se puso a oscuras en la salida de los jugadores al terreno de juego, generando un ambiente espectacular para el estreno europeo de los de Xabi Alonso.