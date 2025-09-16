La seguridad del Real Madrid no permite la entrada de banderas de Palestina al Bernabéu

La seguridad del Real Madrid no permite la entrada de banderas de Palestina en el Santiago Bernabéu. Las reivindicaciones políticas que no están autorizadas por UEFA, están totalmente prohibidas. Por ello, la seguridad del club ha comenzado a requisar las banderas que portaban los aficionados a su entrada al estadio, de cara al debut de los blancos en la Champions League contra el Olympique de Marsella. OKDIARIO ha captado como se impedía el paso a aficionados del conjunto francés al estadio con la enseña palestina.

El conjunto blanco ha evitado que los aficionados del Marsella ingresen en el estadio madridista portando banderas de Palestina. El club no quiere actos propalestinos en el interior del Santiago Bernabéu, por ello han requisado las banderas que portaban los aficionados rivales. Aunque, además, se han requisado enseñas de otros países, como Argelia.

El despliegue de seguridad debido a la llegada de los ultras más peligrosos de Europa ha sido enorme. Hasta 900 radicales se han desplazado a la capital, mientras que en total 4.300 aficionados del Marsella estarán en Madrid para apoyar a los suyos, en la primera jornada de la Champions League, donde se miden al Real Madrid.

Fueron escoltados por la Policía desde la avenida de Brasil, sin que ningún incidente se registrase gracias a la buena labor de los cuerpos de seguridad. Esta vez no hubo ninguna injerencia política y los cuerpos del orden pudieron contener a un grupo que ya impulsó el cierre del Vicente Calderón hace casi dos décadas.

De hecho, a su llegada al estadio las medidas se extremaron con unos ultras que fueron cacheados de arriba a abajo, incluyendo los calcetines. Se buscaba interceptar cualquier tipo de arma blanca o artefacto ilegal. Los agentes estuvieron muy expeditivos en su labor, cacheando uno a uno a los visitantes.

Fue ahí cuando comenzaron a requisar los elementos palestinos que llevaban. Las banderas de Palestina no fueron permitidas por el club en el Santiago Bernabéu. Cabe recordar que UEFA puede expedientar a los clubes e imponerles sanciones por cualquier tipo de reivindicación política. De hecho, en San Mamés se han sacado banderas y se ha mostrado una enorme pancarta propalestina que puede llevarles a ser multados, como ya le pasó al PSG.