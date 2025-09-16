¿Por qué no juega Vinicius el partido de Champions del Real Madrid contra el Marsella?

Vinicius vuelve a ser suplente con el Real Madrid esta temporada. Por segunda vez en cinco partidos, Xabi Alonso quita del once al brasileño para poner a Rodrygo, como ya hizo en la jornada 2 de Liga en Oviedo. La suplencia del extremo izquierdo es la gran novedad en la alineación del equipo blanco para su estreno en Champions contra el Olympique de Marsella este martes en el Santiago Bernabéu.

En su lugar, su compatriota Rodrygo vuelve a formar en la izquierda de la delantera junto a Kylian Mbappé y Franco Mastantuono, la otra novedad del once de Xabi. El motivo de la suplencia de Vinicius no es otro que decisión técnica del tolosarra, que ha demostrado sentar capaz de sentar a cualquier futbolista sin importar su nombre e historial.

Vinicius vuelve a probar jarabe de banquillo después de su mala actuación en Anoeta contra la Real Sociedad. El brasileño estuvo lento en las carreras, flojo a la hora de regatear y no influyó en los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler. Por tanto, Xabi Alonso toma la misma decisión que llevó a sentarle en el estadio Carlos Tartiere.

Después de esa suplencia, Vinicius encadenó dos partidos seguidos marcando, con un gol en la segunda parte de Oviedo y otro en la primera ante el Mallorca en Liga en el Bernabéu. Además, en el Tartiere, dio la asistencia a Mbappé de su segunda diana. Rodrygo, en cambio, aún no ha podido estrenar su casillero esta temporada.

Vinicius al banquillo

La ausencia de Vinicius en el once es la gran sorpresa del Real Madrid-Marsella, en el que el rey de Europa inicia su camino hacia la reconquista tras caer el pasado curso en cuartos de final frente al Arsenal. Xabi Alonso sale con Thibaut Courtois en portería, Trent, Eder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Aurélien Tchouaméni, Valverde y Güler en el centro del campo y arriba Rodrygo, Mbappé y Mastantuono. El choque arranca a las 21:00 horas.