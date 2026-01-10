Mbappé es uno más antes de la final

Kylian Mbappé fue uno más en la sesión previa a la final de la Supercopa de España que enfrenta el domingo a Barcelona y Real Madrid. El galo llegó a Yeda en la noche del viernes tras superar el esguince de rodilla que sufrió el pasado 30 de diciembre, en el entrenamiento a puerta abierta que se celebró en estadio Alfredo di Stéfano. El francés se perdió los duelos contra Betis y Atlético de Madrid, este último perteneciente a la semifinal de la Supercopa, pero sí será de la partida contra los azulgranas.

Mbappé tiene muy buenas sensaciones y en la sesión previa se le ha visto como uno más junto al resto de sus compañeros. Por lo tanto, está a disposición de Xabi Alonso, que, salvo sorpresa, le alineará de inicio ante el Barcelona. Más dudas hay con Rüdiger, que se ha ejercitado en el gimnasio pero que no está, ni mucho menos, descartado para el choque. Quien tiene complicado llegar es Mendy, que ha vuelto a entrenarse en solitario, como lo ha hecho Trent Alexander-Arnold, que está descartado.

Mbappé le ha hecho 12 goles en nueve partidos al Barcelona. En el último Clásico, que se jugó el pasado mes de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, hizo una diana, le anularon otra y falló un penalti. Ahora, su reto es ser determinante en una final contra un rival con el que siempre suele jugar grandes partidos.

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.

Rüdiger, al margen pero no está descartado

Antonio Rüdiger ha sido la única ausencia en el entrenamiento del Real Madrid del sábado. El alemán es la principal duda de los madridistas de cara a la final tras las molestias en su rodilla que le llevaron a ser sustituido en el derbi ante el Atlético. Sin embargo, no está descartado. Ha realizado un entrenamiento específico para esa rodilla y será el domingo cuando se valorará si está en condiciones o no de disputar el choque ante el Barcelona.

Mendy es seria duda

Ferland Mendy tiene complicado llegar al partido. Después de disputar los últimos minutos del duelo frente al Atlético de semifinales, este sábado se ha entrenado al margen del grupo. Es duda para un duelo en el que no estará Trent, que también ha realizado la sesión en solitario.

Asencio y Rodrygo, listos

También se entrenaron junto al resto de sus compañeros Raúl Asencio y Rodrygo Goes. Ambos terminaron el encuentro contra el Atlético de Madrid con molestias, pero han recuperado bien y podrán ser de la partida. Se han ejercitado también con normalidad junto al resto de sus compañeros en la sesión previa a la final de esta Supercopa de España 2025.