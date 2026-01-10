El Real Madrid empieza 2026 con un cómodo triunfo ante el Sevilla

El 2026 comienza para el Real Madrid con buen pie. Las de Pau Quesada arrancan un exigente mes de enero con un triunfo sólido ante el Sevilla que les permite, además, consolidarse en la segunda posición, aprovechando el empate de sus dos perseguidores, la Real Sociedad y el Atlético, que se midieron en Alcalá de Henares y firmaron un partidazo que acabó con un resultado de lo más extraño: 5-5.

Las madridistas supieron sacar rédito de ese resultado ante un rival de lo más complicado. Llegaban las hispalenses lanzadas a Valdebebas, después de siete partidos sin conocer la derrota, con cinco triunfos y dos empates. En quinta posición, en busca de recortar distancias con la Real Sociedad y soñar con aspirar a la próxima Champions, el Sevilla quería dar la campanada ante las blancas.

Un Real Madrid que contaba con la ausencia de Lakrar en defensa. Baja muy sensible para Quesada, que introdujo en su lugar a Bella Andersson. Además, Yasmim se quedaba en el banquillo junto a Feller y, en su lugar, aparecían en el lateral zurdo Holmgaard y, en ataque, Athenea, junto a Weir, Redondo y, como no, Linda Caicedo.

Fue la colombiana, como no podía ser de otra forma, la encargada de inaugurar el marcador. La estrella del conjunto blanco aprovechó un pase filtrado de Caroline Weir para batir a Esther Sullastres. La portera, internacional con España en la pasada Eurocopa, no consiguió desviar el disparo cruzado a media altura de Caicedo, que supuso el 1-0 en el minuto 23.

Antes de la media hora resolvería el Real Madrid el choque. Si en el primer tanto había asistido, Caroline Weir apareció minutos después para hacer el segundo de la tarde en el estadio Alfredo di Stéfano. Entró por el carril central y aprovechó un balón buenísimo al espacio de Athenea, que amagó con recortar hacia dentro, engañando a su marcadora.

Apareció sola la escocesa ante Sullastres y no perdonó. No era un remate nada sencillo, puesto que la guardameta sevillista la encimó y apenas le dejó espacio para el disparo. Sin embargo, Weir encontró la forma de golpear el balón, dando prácticamente un pase al palo corto que terminó en gol.

En la segunda mitad, ante unas sevillistas que buscaron –aunque sin éxito– la portería de Misa, el técnico madridista aprovechó para dar descanso a las mejores jugadoras de su equipo, de cara a lo que viene en las dos próximas semanas, con otros dos partidos de Liga y, después, la Supercopa de España.

Linda, Weir, Redondo y Eva Navarro se fueron al banquillo antes de tiempo. No lo hizo una Athenea que cuajó un buen partido, puesto que además de asistir a la británica en el segundo tanto, provocó en el tramo final un penalti, cuando intentaba zafarse de dos rivales. Tras la revisión en el FVS, se decretó la pena máxima pero Angeldahl no acertó. Más bien, fue Sullastres quien adivinó el lanzamiento y lo detuvo.