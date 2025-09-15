Rivales y calendario de partidos del Real Madrid en la Champions League

Una nueva edición de la UEFA Champions League está a punto de comenzar y los equipos españoles ya saben los a los que tendrán que enfrentarse en la fase de grupos de la competición. El Real Madrid, tras el batacazo de la pasada temporada en cuartos de final, donde fue eliminado por el Arsenal de Mikel Arteta, buscará resarcirse y volver a lo grande en su torneo más fetiche. El Santiago Bernabéu, durante este próximo martes 16 de septiembre, volverá a vestirse de gala para recibir a la mayor competición del mundo a nivel de clubes una temporada más. Conoce el calendario del Real Madrid en la Champions League.

Quiénes son los rivales del Real Madrid en Champions

Tras la realización del sorteo de la fase de grupos de la Champions durante el pasado 30 de agosto, el Real Madrid se enfrentará a Olympique de Marsella, Kairat Almaty, Juventus de Turín, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Mónaco y Benfica, para optar a los puestos directos de acceso a los octavos de final de la competición, que serán del 1º al 8º de la clasificación unificada.

Calendario del Real Madrid en la Champions League

El debut del Real Madrid en la edición de la UEFA Champions League 2025-2026 será este próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, ante el Olympique de Marsella. Este choque dará el pistoletazo de salida al gran calendario que tiene por delante el conjunto madridista, que se tendrá que medir a equipos de la talla del Liverpool, en Anfield; Juventus o Manchester City, en el Bernabéu, o a otros clubes históricos, el Mónaco o el Olympiacos, entre otros.

1º jornada: Real Madrid-Olympique de Marsella, martes 16 de septiembre, a las 21:00 horas.

Kairat Almaty-Real Madrid, martes 30 de septiembre, a las 18:45 horas.

Real Madrid-Juventus, miércoles 22 de octubre, a las 21:00 horas.

Liverpool-Real Madrid, martes 4 de noviembre, a las 21:00 horas.

Olympiacos-Real Madrid, miércoles 26 de noviembre, a las 21:00 horas.

Real Madrid-Manchester City, miércoles 10 de diciembre, a las 21:00 horas.

Real Madrid-Mónaco, martes 20 de enero, a las 21:00 horas.

Benfica-Real Madrid, miércoles 28 de enero, a las 21:00 horas.

Qué partidos se jugarán en el Santiago Bernabéu

Con la entrada del nuevo formato de la Champions, que entró en vigor durante la pasada temporada, cada club jugará un total de ocho partidos, es decir, cuatro en casa y cuatro lejos de su estadio. El Real Madrid, por su parte, jugará en el Santiago Bernabéu ante Olympique de Marsella, Juventus, Manchester City y AS Mónaco, mientras que viajará para enfrentarse a clubes como el Kairat Almaty, Liverpool, Olympiacos y Benfica.

Partidos en el Santiago Bernabéu