Sánchez forzó a los ministerios a adelantar el autobombo por el que la Junta Electoral le ha expedientado

El Gobierno de Pedro Sánchez forzó a los ministerios a adelantar el envío de toda la documentación exigida por el Ejecutivo para tener listo el informe Cumpliendo 2025 antes de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre. La Junta Electoral ha expedientado al líder socialista por presentar ese dosier en una rueda de prensa este lunes, en la que hizo autobombo de su administración, haciéndola coincidir con la última semana de campaña en Extremadura.

La labor de recopilar toda la información se realiza a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es decir, encabezado por Félix Bolaños. Para ello, se solicita a todas las carteras información sobre el estado de las políticas anunciadas por el Gobierno.

En 2024, los ministerios recibieron la orden de entregar todos los documentos para una fecha concreta de finales de noviembre. Sin embargo, este año se ha instado a las personas encargadas de esta tarea a completar su trabajo en menos tiempo: se les pidió remitir esta información en la segunda semana de noviembre.

El Gobierno exigió premura a un proceso que, ya de por sí, los funcionarios describen como «interminable». Y es que deben rellenar de forma pormenorizada un sinfín de detalles en los que tienen que ir «indicando en qué punto está» cada una de las políticas anunciadas por el Ejecutivo.

Propaganda progubernamental

Estos trabajadores no sólo se encargan de enumerar lo que se ha cumplido, sino también lo que está haciéndose y aquello que aún ni siquiera se ha comenzado. Sin embargo, en la exposición realizada por Sánchez sólo se centran en los hitos alcanzados por el Gobierno, lo que convierte el acto en un panegírico de las virtudes de la administración central.

Los informes Cumpliendo se presentan cada seis meses y pretenden ser un documento que repasa la ejecución del programa político del Ejecutivo socialista y trata de sacar pecho de los hitos y avances del mismo. Esta labor se viene realizando desde 2020, como una medida de regeneración, según el líder socialista, pero acabó siendo una suerte de propaganda progubernamental.

Este año, precisamente, su publicación coincide con el inicio de un nuevo ciclo electoral. Las elecciones de Extremadura, convocadas en octubre de este año, dan el pistoletazo de salida a un período con tres comicios autonómicos más: Aragón, Castilla y León y Andalucía. La cita extremeña se celebra este 21 de diciembre.

El Gobierno quería tener su informe Cumpliendo 2025 antes de esa fecha para hacer campaña. Para ello, forzó a los funcionarios de cada uno de los ministerios, encargados de la gestión de esa documentación, a entregar antes de tiempo los datos que luego utilizaría en su rueda de prensa de autobombo.

Y es que, mientras que, en 2024, Sánchez esperó para comparecer hasta el 23 de diciembre, este 2025 sorprendió a los más avezados seguidores de la actividad gubernamental, adelantando más de una semana la rueda de prensa en la que se expone el programa Cumpliendo 2025. Habló ante la prensa el 15 de diciembre.

Expediente de la Junta Electoral

Precisamente, la Junta Electoral Central (JEC) abrió este viernes un expediente contra Sánchez por hacer su rueda de prensa del pasado lunes en la que presentó el informe Cumpliendo 2025. Aquella comparecencia fue en plena recta final de la campaña de Extremadura, lo que ha motivado que el organismo de supervisión de los comicios haya considerado, por unanimidad, que existen indicios de que incumplió la ley electoral.

Concretamente, el organismo consideró que el presidente del Gobierno «realizó también una serie de apreciaciones críticas de la actuación de los líderes destacados de otros partidos políticos, así como de la política seguida por las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de la oposición».

Además, recordó la JEC que el líder socialista tiene que cumplir con un deber de neutralidad que va dirigido «a todos los poderes públicos, al margen de que sus titulares sean o no candidatos en las elecciones convocadas».

Además, la decisión del organismo incidió en que Sánchez puede «ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión». Pero que «no puede hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público». En otras palabras, le reprocha haber usado este acto para hacer campaña en Extremadura.