Así van las encuestas para las elecciones en Extremadura

A menos de dos días para que los extremeños acudan a las urnas el 21 de diciembre de 2025, los sondeos muestran un panorama político que, aunque todavía puede cambiar, ofrece claves de cómo podría configurarse la próxima Gobierno de Extremadura. Las encuestas coinciden en destacar el liderazgo del Partido Popular (PP), la fuerte subida de Vox, y un retroceso del PSOE respecto a las últimas elecciones, aunque los datos varían según la muestra y la casa demoscópica.

El PP a la cabeza de las encuestas

Los distintos sondeos más recientes ubican al Partido Popular como la fuerza con mayor intención de voto en Extremadura. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP obtendría alrededor del 38,5 % de los votos, lo que se traduciría en aproximadamente 25–29 escaños en una Asamblea que tiene 65 diputados en total. Aun así, ese resultado estaría por debajo de la mayoría absoluta (33 escaños), por lo que el PP necesitaría acuerdos con otras fuerzas para gobernar.

Retroceso del PSOE

Frente a ese avance del PP, las encuestas reflejan una caída significativa del Partido Socialista (PSOE), que hasta ahora ha sido el principal partido de la izquierda en Extremadura.

Según los datos del CIS, el PSOE obtendría alrededor del 31,6 % de los votos, lo que se traduciría en aproximadamente 19–22 escaños, por debajo de los 28 conseguidos en las elecciones anteriores. Esto supone un retroceso importante en el apoyo electoral en la comunidad.

Esto coincide con otras estimaciones demoscópicas que sitúan al PSOE varios puntos por detrás del PP, indicando una tendencia a la baja para los socialistas en estas autonómicas.

Crecimiento de Vox

Una de las principales tendencias que muestran las encuestas es el crecimiento de Vox. En muchos sondeos, la formación de derecha populista aparece con porcentajes claramente superiores a los de los comicios de 2023.

El CIS sitúa a Vox en torno al 17,3 % de la intención de voto, lo que, según la proyección del estudio, le permitiría obtener entre 10 y 12 escaños. Esta cifra dobla o multiplica por más de dos sus resultados anteriores, consolidando a Vox como fuerza decisiva para posibles pactos postelectorales.

Otras fuerzas políticas

Además de las principales fuerzas, otros partidos como Unidas por Extremadura (coalición de Podemos, IU y aliados) también aparecerían en los márgenes de representación. En el CIS se les asigna cerca del 9,6 % de los votos, con la posibilidad de obtener entre 6 y 7 escaños.