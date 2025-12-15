Azcón convoca elecciones en Aragón para el 8 de febrero: «No podemos gobernar sin Presupuestos»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones en la región tras no llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026. El dirigente del Partido Popular (PP) confirma así la noticia que adelantó en primicia OKDIARIO el pasado miércoles, desvelando una nueva comunidad autónoma que irá a las urnas, en este caso el 8 de febrero.

En una comparecencia desde la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, Azcón ha transmitido su decisión de «firmar el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a la convocatoria electoral». El líder del PP en Aragón ha afirmado que no se puede «gobernar sin Presupuestos» y ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a seguir sus pasos y el de otras regiones gobernadas por los populares, donde los ciudadanos irán a las urnas próximamente.

«Los acontecimientos que han tenido lugar nos han llevado a tomar una decisión trascendente», ha transmitido el presidente aragonés, que ha presumido de proponer «el mejor presupuesto de la historia» de la región, «llamado a mejorar la vida de los aragoneses».

Sin embargo, Jorge Azcón ha transmitido que la oposición «ni valora este buen momento económico y social ni están dispuestos a comprometerse con unas cuentas históricas para los aragoneses». Por ello, desde el PP de Aragón deciden disolver las Cortes y convocar las elecciones, que se celebrarán el domingo 8 de febrero.

La decisión de convocar elecciones tiene suma relevancia en el Gobierno nacional, presidido por Pedro Sánchez. Se abre así una crisis en el Ejecutivo debido a la necesidad de salida de Pilar Alegría, ministra y portavoz, que será la candidata del PSOE en plena polémica por su foto con Paco Salazar mientras el partido ocultaba las denuncias contra él por acoso sexual.

Azcón gobernó con Vox desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023, si bien la decisión de la formación verde de romper los gobiernos regionales en los que estaba junto al PP provocó que los populares pasaran a gobernar en solitario. En la actualidad, con la obligación de presentar Presupuestos de cara a 2026 y de que estos sean aprobados, el presidente de Aragón ha decidido declinar las exigencias de Vox, basadas en el rechazo a las políticas verdes de la UE, y a la inmigración ilegal, y convocar elecciones.

Azcón comunica su decisión

En su comparecencia, Jorge Azcón ha hablado de las reuniones en las que ha podido «intercambiar pareceres» con otros grupos políticos, incluido Vox, con quien se ha reunido dos veces. «A excepción del Partido Aragonés, pudimos comprobar la voluntad real de los partidos. O bien escuchamos excusas peregrinas para tumbar los Presupuestos, no ahora sino más adelante, o bien el grupo socialista invitó a una farsa cuyo único propósito era prolongar sine die la situación en la que estamos», ha trasladado.

«Los aragoneses ni somos ilusos ni somos unos ingenuos y este Gobierno tampoco es iluso ni es ingenuo», ha añadido Azcón este lunes. El dirigente del PP ha subrayado que «estar en el Gobierno sin un Presupuesto, no es gobernar» y que «es necesario aprobar un Presupuesto para poder mejorar la vida de los aragoneses».

«Queremos un Gobierno fuerte que atienda a las principales necesidades que tienen los ciudadanos. También España necesita unos Presupuestos, o de lo contrario también deberían convocarse elecciones de manera inmediata. No se puede predicar una cosa y hacer la contraria», ha completado Azcón, presumiendo de que en su partido han sido «transparentes». «Somos coherentes y consecuentes, y ante la negativa de la oposición, ante el bloqueo, vamos a dar los pasos necesarios para que Aragón no se detenga, no se bloquee y siga caminando hacia un futuro de ilusión», ha zanjado.