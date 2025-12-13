Álvarez de Toledo exige elecciones: «Sánchez es el número uno de esta pirámide de corrupción»
Afirma que tiene que Sánchez se tiene que ir porque sostiene un "gobierno fundado sobre la corrupción"
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha exigido este sábado la convocatoria de elecciones porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el número uno de toda esta pirámide de corrupción y degradación institucional». «La primera corrupción de todas fue comprar el gobierno a un prófugo de la Justicia a cambio de impunidad», ha señalado respecto a la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos.
También ha destacado que «la primera corrupción fue pactar con un partido que no condena el asesinato político de 853 españoles». «Esa es la corrupción fundacional de este Gobierno. La primera línea roja que se salta es esa, es una línea roja moral, ética, profunda», ha expuesto.
Álvarez de Toledo se ha pronunciado así antes de participar en la III edición del Día del Nuevo Español, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la coordinadora nacional del Nuevos Españoles del PP, Carmen Cervantes.
Esta diputada considera «una broma» la remodelación del Ejecutivo que ha reclamado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque «el primero que tiene que ser remodelado es Pedro Sánchez», que sostiene un «gobierno fundado sobre la corrupción».
Álvarez de Toledo afirma que España necesita «un rearme moral, una revolución moral, una vuelta a los principios éticos básicos que nos unen a todos los españoles», principios que no tienen ideología y que «son de la inmensa mayoría».
Todo mentiras
La popular defiende una remodelación y una «regeneración profunda» que sólo se alcanza con elecciones. «Pedro Sánchez llegó prometiendo regeneración democrática, regeneración frente a la corrupción y defensa de las mujeres, y siete años después estamos viendo en qué han quedado esas promesas», ha señalado, destacando que «fueron mentiras» y que Sánchez no venía a regenerar nada, sino a «destruir la convivencia entre españoles».
Premio Nobel de la Paz a Corina Machado
Cayetana Álvarez de Toledo también se ha referido a su reciente viaje a Oslo, donde ha participado en los actos relacionados con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y que «va a suponer un punto de inflexión en muchos sentidos».
«La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado tiene mensajes muy importantes, no solamente para los venezolanos, sino para los demócratas del mundo», ha afirmado, señalando que «el apaciguamiento, la claudicación, la resignación, no conducen a la paz», y que «lo que asegura la paz en las naciones, en las comunidades políticas, es la firmeza democrática, el coraje democrático, la lucha por la libertad».
Un mensaje que se hace extensible también «a los demócratas españoles a no tener miedo, a no dejarse avasallar por las acusaciones, sino a todo lo contrario, a plantar cara y a defender nuestra democracia constitucional frente a quienes están intentando destruirla desde el Gobierno y desde los aliados y socios del Gobierno».
«María Corina siempre lo ha dicho, lo que asegura la democracia es que cada uno de los ciudadanos nos movilicemos en defensa de la democracia, no hay libertad sin responsabilidad», ha indicado Álvarez de Toledo.
Y ha pedido a Nicolás Maduro que «se vaya de una vez y permita la libertad volver a Venezuela», y a Pedro Sánchez que «convoque elecciones y deje a los españoles hablar para que la regeneración, para que la libertad, para que la igualdad, para que la democracia prevalezcan en nuestras naciones».
Perjudica la democracia
El presidente regional del PP, Paco Núñez, también ha denunciado la forma en la que «el socialismo está perjudicando la convivencia, la democracia, y está atacando el régimen de libertades que entre todos nos dimos», y cómo el Gobierno de Pedro Sánchez «está desmontando gran parte de la arquitectura de la Transición».
Algo que Sánchez hace «con la connivencia de quienes le protegen, de los socios que le sustentan en sede parlamentaria y de los compañeros de partido que levantan la bandera del socialismo por encima de cualquier otra», en referencia al presidente regional, Emiliano García-Page.
«Que gente como Page mantenga en el poder a Pedro Sánchez demuestra cuál es hoy la actitud del socialismo, resistir, y que el socialismo esté por encima de todo, por encima de la democracia, por encima del país, por encima de la convivencia, por encima del respeto a los ciudadanos por encima del respeto a las mujeres», apunta Núñez.
Un PSOE «misógino» y del que se conocen «casos que provocan asco de acoso a las propias compañeras del partido» y que «hace senda camino de Soto del Real encarcelando permanentemente a altos dirigentes del PSOE por casos de corrupción», concluye.