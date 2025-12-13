Álvarez de Toledo exige elecciones: «Sánchez es el número uno de esta pirámide de corrupción»

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha exigido este sábado la convocatoria de elecciones porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el número uno de toda esta pirámide de corrupción y degradación institucional». «La primera corrupción de todas fue comprar el gobierno a un prófugo de la Justicia a cambio de impunidad», ha señalado respecto a la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos.

También ha destacado que «la primera corrupción fue pactar con un partido que no condena el asesinato político de 853 españoles». «Esa es la corrupción fundacional de este Gobierno. La primera línea roja que se salta es esa, es una línea roja moral, ética, profunda», ha expuesto.

Álvarez de Toledo se ha pronunciado así antes de participar en la III edición del Día del Nuevo Español, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la coordinadora nacional del Nuevos Españoles del PP, Carmen Cervantes.

Esta diputada considera «una broma» la remodelación del Ejecutivo que ha reclamado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque «el primero que tiene que ser remodelado es Pedro Sánchez», que sostiene un «gobierno fundado sobre la corrupción».

Álvarez de Toledo afirma que España necesita «un rearme moral, una revolución moral, una vuelta a los principios éticos básicos que nos unen a todos los españoles», principios que no tienen ideología y que «son de la inmensa mayoría».

Todo mentiras

La popular defiende una remodelación y una «regeneración profunda» que sólo se alcanza con elecciones. «Pedro Sánchez llegó prometiendo regeneración democrática, regeneración frente a la corrupción y defensa de las mujeres, y siete años después estamos viendo en qué han quedado esas promesas», ha señalado, destacando que «fueron mentiras» y que Sánchez no venía a regenerar nada, sino a «destruir la convivencia entre españoles».

Más aún, personas de su entorno más íntimo y político y estrecho han venido a «robar a los españoles, robar su soberanía y a robar sus recursos», ha apuntado Álvarez de Toledo, recalcando que las promesas de Sánchez «eran falsas. Sus promesas de feminismo exactamente lo mismo».

Premio Nobel de la Paz a Corina Machado