La ex secretaria de Estado Hillary Clinton ha comparecido a puerta cerrada al fin este jueves, tras negarse en varias ocasiones, ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga al financiero pedófilo fallecido Jeffrey Epstein y a su socia Ghislaine Maxwell.

En su declaración inicial —que anunció en su cuenta de X antes de comenzar la sesión en Chappaqua (Nueva York)—, Hillary Clinton fue clara y contundente: «No tenía idea de sus actividades criminales. No recuerdo haber coincidido nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus residencias u oficinas. No tengo nada que agregar a eso».

Hillary Clinton afirma que ya había presentado una declaración jurada en enero donde confirmaba carecer por completo de información relevante sobre los delitos de Epstein y Maxwell. Reitera que no recuerda ningún encuentro personal con Epstein, aunque reconoce haber interactuado en alguna ocasión con Maxwell en eventos organizados por la Fundación Clinton.

Insiste en que su esposo, el ex presidente Bill Clinton, había participado en algunos viajes filantrópicos con Epstein, pero que ella no tuvo ninguna participación ni conocimiento de las actividades ilícitas.

Durante su testimonio por el caso Epstein, Hillay Clinton ha criticado duramente al comité republicano, liderado por James Comer, al que acusó de llevar a cabo una «cacería política partidista».

Señala que el enfoque estaba mal dirigido: en lugar de interrogarla a ella o a su esposo —quienes, según dijo, no tenían vínculos directos ni conocimiento de los crímenes—, deberían cuestionar a figuras con conexiones mucho más cercanas al caso, como el propio presidente Donald Trump (mencionado en varios documentos relacionados con Epstein) o exfuncionarios implicados en el acuerdo de 2008 en Florida que permitió a Epstein evitar cargos federales graves.

Clinton defendió que la investigación parecía más un espectáculo político que un esfuerzo genuino por esclarecer los hechos y obtener justicia para las víctimas. En este sentido, ha acusado a los republicanos de la comisión de encubrir al presidente Donald Trump por su aparición en los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

«Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en corrillos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein», ha señalado como parte de su testimonio tras ser citada a declarar.

La comparecencia se centró en temas previamente acordados: el manejo por parte del gobierno federal de las pesquisas contra Epstein y Maxwell, posibles violaciones éticas de funcionarios públicos y cómo el dúo habría intentado usar sus contactos con personas influyentes —incluidos los Clinton— para protegerse de la rendición de cuentas por el presunto tráfico sexual.

La sesión se ha celebrado en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua para acomodarse a los Clinton, tras meses de tensa negociaciones. Inicialmente, tanto Hillary como Bill se habían resistido a testificar en persona, argumentando que se trataba de una maniobra republicana para revivir controversias antiguas. Sin embargo, ante la amenaza de ser declarados en desacato al Congreso de EEUU —lo que podría haber derivado en consecuencias legales—, acordaron cooperar.

Hasta la fecha, ni Hillary ni Bill Clinton han sido acusados de ningún delito relacionado con Epstein. Las menciones a ellos en los documentos desclasificados —como listas de vuelos o correos— no implican participación en actividades criminales.

Bill Clinton ha expresado públicamente en el pasado su arrepentimiento por conocer a Epstein y ha negado cualquier conocimiento de sus delitos.Este episodio se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política en Estados Unidos.