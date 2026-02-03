Bill y Hillary Clinton se rinden y aceptan testificar ante el Congreso por el caso del pederasta Epstein

El ex presidente demócrata Bill Clinton y la ex secretaria de Estado y ex senadora demócrata de Nueva York Hillary Clinton han acordado este lunes testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes a cargo de la investigación sobre el caso del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Los Clinton se han rendido así y han aceptado testificar ante el Congreso por el caso del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Estos días se ha revelado que diferentes miembros de la realeza, políticos y famosos solicitaron los servicios de la red de explotación sexual de menores, estuvieron en sus fiestas o tuvieron tratos con él. Entre ellos, destaca el príncipe Andrés. También tuvieron relación con él, aunque se desconoce por qué motivos, Bill Clinton, el ex gobernador demócrata de Nuevo México Bill Richardson o el ex vicepresidente demócrata Al Gore.

El anuncio de los Clinton se ha producido días antes de la Cámara de Representantes tuviera previsto votar a favor de declararlos en desacato al Congreso después de su negativa a declarar en el citado caso del pederasta y depredador sexual.

La decisión marca un cambio de estrategia por parte de los Clinton después de meses de resistencia y tensión con el presidente del comité, el republicano James Comer, de Kentucky, que había insistido en que ambos Clinton comparecieran en persona para cumplir con las citaciones de la investigación de la Cámara de Representantes. Comer llegó a publicar en sus redes sociales que exigiría las declaraciones bajo juramento, subrayando la importancia de la comparecencia de los ex líderes políticos.

El portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, ha explicado en redes sociales ante la controversia: «Negociaron de buena fe. El ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos».

El 12 de enero, los abogados de los Clinton enviaron una carta al presidente del comité, James Comer, explicando por qué no comparecerían inicialmente. En ella calificaron las citaciones como inválidas y legalmente inaplicables, desvinculadas de un propósito legislativo válido, injustificadas porque no buscan información pertinente y una violación sin precedentes de la separación de poderes.

Los abogados agregaron que la exigencia de que comparecieran para prestar su testimonio contraviene las limitaciones claramente definidas sobre el poder de investigación del Congreso, propuestas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. «Es evidente que las citaciones en sí mismas, y cualquier intento posterior de hacerlas cumplir, no son más que una estratagema para intentar avergonzar a los rivales políticos, como ha ordenado el presidente Trump», explicaron entonces los abogados de los Clinton.

Próximos pasos del caso Epstein

Fecha y formato de la comparecencia : no se han anunciado, y no se sabe si será pública o privada.

Impacto en la investigación : la participación de los Clinton podría aportar información relevante sobre sus interacciones con Epstein, aunque ambos han negado conocer sus delitos.

Repercusiones políticas y mediáticas: la decisión garantiza que la investigación reciba atención internacional y que cada detalle de su testimonio sea escrutado.

Caso Epstein en el Congreso

Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, era un financiero estadounidense y pederasta y depredador sexual convicto. Fue conocido por operar una red de explotación sexual que involucraba a menores de edad y la participación de miembros de casas reales, políticos y famosos.

En 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a través del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, reactivó la investigación sobre Epstein, enfocándose en posibles vínculos de figuras políticas prominentes con su actividad criminal.

¿Qué investiga el Congreso?