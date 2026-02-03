¿Qué dicen los archivos de Epstein de Bill y Hillary Clinton? Todo lo que ha salido a la luz

El ex presidente demócrata Bill Clinton y la ex secretaria de Estado y ex senadora demócrata de Nueva York Hillary Clinton accedieron el pasado lunes 2 de febrero a testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Los Clinton se han rendido así y han aceptado testificar ante el Congreso por el caso del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. ¿Qué dicen los archivos de Epstein de Bill y Hillary Clinton? A continuación se recopila todo lo que ha salido a la luz de la relación de los Clinton y el pederasta y depredador sexual, que ha publicado el Departamento de Justicia.

Miembros de la realeza, políticos y famosos solicitaron los servicios de la red de explotación sexual de menores, estuvieron en sus fiestas o tuvieron tratos con él. Entre ellos, destaca el príncipe Andrés. También tuvieron relación con él, aunque se desconoce por qué motivos, Bill Clinton, el ex gobernador demócrata de Nuevo México Bill Richardson o el ex vicepresidente demócrata con Bill Clinton Al Gore.

La citación a los Clinton busca esclarecer qué contactos y conocimientos tenían sobre la red de explotación de Epstein. En un principio, Clinton utilizó el avión conocido como Lolita Express de Epstein para los viajes relacionados con su fundación.

¿Qué son los archivos de Epstein?

Los llamados archivos Epstein no constituyen un archivo centralizado oficial, sino que son una recopilación de documentos judiciales, registros de vuelos, correos electrónicos, fotografías y otros materiales incautados o presentados en demandas civiles relacionadas con Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

Los archivos proceden de la siguiente documentación:

Documentos judiciales desclasificados, especialmente del caso Giuffre v. Maxwell.

Registros de vuelos del jet privado de Epstein.

Fotografías y material social en el que aparecen distintas figuras públicas.

Bill Clinton en los documentos publicados

El ex presidente demócrata Bill Clinton ha sido retratado con Epstein en los años posteriores a su mandato presidencial. Entre los hechos verificables:

Bill Clinton viajó en el avión de Jeffrey Epstein en varias ocasiones durante la década de 2000. Entre los viajes, se encuentran visitas a Marruecos y Saint Tropez.

Existen fotografías que muestran encuentros sociales entre ambos, algunas en lugares internacionales.

En correos electrónicos filtrados de Epstein, se menciona que Clinton «nunca estuvo en la isla privada», según la información disponible públicamente.

Clinton ha declarado que su amistad con Epstein se rompió mucho antes de su arresto en 2007 y su muerte en 2019.

Hillary Clinton y los archivos

A diferencia de su esposo, Hillary Clinton no aparece de forma significativa en los documentos públicos relacionados con Epstein. No hay registros de viajes con Epstein ni evidencia de comunicaciones directas con él que hayan sido verificadas. Por lo tanto, no existen acusaciones ni vínculos judiciales públicos que la involucren en los crímenes de Epstein.

¿Por qué viajó Clinton en el Lolita express?

Según registros de vuelo, testimonios y declaraciones, el ex presidente Bill Clinton realizó múltiples viajes en el jet privado de Jeffrey Epstein entre 2002 y 2003, poco después de dejar el cargo, conocido como el Lolita express.