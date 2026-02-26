Javier Botía, campeón mundial de mentalismo: «Para interrogar a alguien sin que se dé cuenta nunca le tienes que preguntar»

Javier Botía es comunicador multimedia, escritor y mentalista. Considerado uno de los mejores mentalistas del mundo tras lograr el primer puesto en la competición mundial FISM, celebrada en Corea del Sur en 2018, el secreto de su éxito se debe a «cómo la percepción, la sugestión, la hipnosis, el subconsciente y el lenguaje corporal influyen silenciosamente en las decisiones, modelando la realidad sin que se note», explicó en Cadena Ser. Para él, el mentalismo tiene tres patas: el ilusionismo, las herramientas con base psicológica y el esoterismo.

En este contexto, considera la elicitación es uno de los principios fundamentales del mentalismo, entendiendo como tal al mecanismo de obtener información a través de una conversación en lugar de un interrogatorio. Ahora bien, para que realmente sea efectiva, hay tres principios fundamentales: preparación, habilidad y autocontrol. Es esencial mantener un tono natural y no mostrar un interés desmedido por la información que se desea obtener.

Elicitación: el secreto del mentalismo

«Tú ya estás hablando con alguien y quieres saber algo de esa persona. Nunca tienes que preguntar directamente. Levanta la guardia. Si quieres saber cuánto gana, por ejemplo, un conductor de Uber, no debes decir: «Oye, ¿cuánto ganas?». En ese momento se acaba la conversación. La otra persona se preguntará por qué quieres saber eso y se cerrará.

Lo que tienes que utilizar es una técnica que se llama elicitación. La elicitación es una técnica propia de interrogadores profesionales. Consiste en realizar una afirmación con cierta autoridad en lugar de formular una pregunta directa. Por ejemplo, vas en el coche con el conductor de Uber y dices: «Estarás contento, ¿no? Ahora ha salido en las noticias que el Ministerio ha aprobado que los conductores que ganan más de 1.500 tienen un bono de 300».

La otra persona probablemente responderá: «¿Dónde has escuchado eso?». Y tú puedes contestar: «No sé, supongo que tú lo habrás cobrado, ¿no?». Si no es cierto, te corregirá: «Si yo gano 900». Te lo dicen porque quieren corregirte, porque estás en un error y eso resulta demasiado atractivo para el ser humano. Existe una tendencia natural a querer corregir cuando alguien afirma algo incorrecto, y ahí es donde obtienes la información.

La elicitación es una de las técnicas que se utilizan en interrogatorios profesionales. Cuando se habla de cómo se hace un interrogatorio profesional, muchas personas sienten curiosidad también por cómo se detectan mentiras. Hay expertos a los que contratan empresas para realizar determinadas misiones relacionadas con este tipo de análisis. En España no es tan habitual, pero en Estados Unidos sí es más común que incluso la policía pueda contar con este tipo de colaboración.

De hecho, la serie «El mentalista» gira en torno a esta idea. Es relativamente habitual que se pueda contratar a alguien para definir patrones de comportamiento y colaborar en investigaciones. Aunque este tipo de análisis no tenga validez judicial por sí mismo, puede ayudar mucho a la hora de orientar una investigación o resolver una situación concreta.

No se trata tanto de señalar directamente a un culpable, sino de determinar si una persona está mintiendo, hasta dónde sabe algo o qué está dispuesta a contar. Todos hemos visto la imagen típica de una sala de interrogatorios con un espejo, y al otro lado personas observando y comentando cada gesto, cada palabra y cada reacción. Ese imaginario refleja, en parte, el interés por comprender cómo se obtiene información y cómo se interpretan las conductas en contextos de investigación», explica Javier Botía.

La elicitación es una técnica para obtener información basada en provocar que la otra persona revele datos de forma voluntaria, sin ser plenamente consciente de que lo está haciendo. A diferencia de una pregunta directa, esta herramienta utiliza afirmaciones estratégicas o comentarios aparentemente inocentes o información parcial para estimular una respuesta correctiva o ampliatoria por parte del interlocutor.

La clave no está en interrogar, sino en entablar una conversación con naturalidad para obtener información, disminuyendo la resistencia y aumentando la espontaneidad en las respuestas. Para ello, la elicitación se basa en la tendencia humana a corregir errores. Cuando alguien escucha una afirmación que considera inexacta, por ejemplo que tiene un sueldo de 3.000 euros mensuales, siente el impulso de ajustarla a la realidad.

Con la máxima de que «cambiar el mundo no está en tu mano, está en tu mente», el campeón mundial de mentalismo concluye que el propósito de la existencia es la experimentación sensorial.