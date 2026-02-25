Cuba asegura que ha abatido a cuatro tripulantes de una embarcación rápida de EEUU en un tiroteo

El Ministerio del Interior de Cuba, el conocido Minint, ha asegurado este miércoles que guardafronteras cubanos han abatido a cuatro tripulantes de una lancha rápida con matrícula FL7726SH de EEUU tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas cerca de la costa, en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

Además, el Minint asegura que otros seis tripulantes estadounidenses resultaron heridos. Por parte de Cuba, el comandante de la unidad de superficie resultó herido.

Según la versión oficial cubana, la lancha matrícula del estado de Florida fue detectada a una milla náutica de la costa. Una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes y al acercarse la patrulla cubana para su identificación, los tripulantes de la lancha habrían abierto fuego primero, lo que provocó la respuesta de los guardacostas caribeños.

«Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», detalla en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. «Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región», ha dicho.

Hasta el momento, no ha habido una reacción oficial formal y detallada por parte del Gobierno de EEUU. Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca han sido contactados por medios internacionales, como la BBC y Bloomberg, pero no han emitido comentarios inmediatos sobre el tiroteo.

Este os hechos narrados por Cuba se producen en un momento de alta tensión entre EEUU y el gobierno castrista de la isla, coincidiendo con informes de un incremento en la vigilancia naval estadounidense en el Caribe.