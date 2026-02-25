La declaración de la Renta 2026 va a cambiar y esto es lo que te espera: todas las novedades que llegan

La campaña de la Renta no comenzará hasta el próximo mes de abril, pero lo cierto es que ya desde febrero son muchos los contribuyentes que consultan sus novedades. De este modo, también este 2026 llega con un paquete de cambios que no pasa desapercibido. Afecta a perfiles muy distintos, desde quienes tienen ingresos ajustados y encontrarán menos obligaciones, hasta los contribuyentes con grandes inversiones que verán cómo se modifica la tributación del ahorro. Hacienda ya ha puesto fechas y ha ido adelantando qué normas se aplicarán sobre el ejercicio anterior, un conjunto de medidas que busca adaptar el impuesto a un escenario económico que ha cambiado en los últimos años. Toma nota entonces porque estas son todas las novedades que llegan para la declaración de la Renta 2026.

Primero de todo el calendario, que para esta campaña mantiene la misma estructura que años anteriores, de modo que la declaración de la Renta 2026 podrá presentarse por internet a partir del 8 de abril, y el plazo se alargará hasta el 30 de junio. A finales de mayo volverá la atención telefónica y, ya en 1 de junio, las oficinas comenzarán a atender a quienes prefieren el trámite presencial. El procedimiento no cambia, pero el contexto sí es distinto, porque el contenido de la declaración incorpora varias novedades que conviene tener presentes y entre las que están, un nuevo tipo para las grandes carteras de inversión, una exención más amplia para quienes se mueven en torno al salario mínimo y varias deducciones relacionadas con la eficiencia energética. También se refuerza la vigilancia sobre actividades profesionales que reciben ingresos digitales, una vía de cobro cada vez más habitual y que Hacienda quiere tener más controlada

El calendario oficial para la declaración de la Renta 2026

La Agencia Tributaria abrirá la presentación telemática el 8 de abril de 2026. A partir de ese día estarán disponibles borradores, datos fiscales y la posibilidad de confirmar la declaración en la plataforma online.

Los contribuyentes que prefieran una llamada telefónica deberán esperar a finales de mayo, cuando se habilitará la cita previa. En el caso de la atención presencial, las oficinas abrirán la campaña de forma efectiva el 1 de junio.

La campaña cerrará el 30 de junio, fecha límite para presentar el documento o para realizar rectificaciones si el borrador contiene errores. El calendario se mantiene estable, pero el contenido de la declaración sí introduce cambios importantes.

Novedades que se han anunciado para este año

Una de las modificaciones más relevantes se encuentra en el impuesto sobre el ahorro. Hacienda incorpora un nuevo tramo para las rentas más altas y establece un tipo del 30 % para las ganancias patrimoniales y dividendos que superen los 300.000 euros anuales.

Aquí no cambian los escalones inferiores:

Hasta 6.000 euros, se mantiene el 19 %.

Entre 6.000 y 50.000, el 21 %.

Entre 50.000 y 200.000, el 23 %.

Entre 200.000 y 300.000, el 28 %.

Este movimiento se dirige directamente a los inversores que operan con grandes volúmenes y busca acercar la fiscalidad española a los criterios ya aplicados en otros países europeos. No afecta a pequeños ahorradores ni a quienes mantienen carteras modestas.

Exención total para quienes cobran el SMI

Otra decisión destacada es la consolidación de la exención para los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional. Las personas con ingresos inferiores a 16.576 euros anuales no tendrán obligación de presentar la declaración. Este umbral libera a miles de contribuyentes de un trámite que, en muchos casos, no modificaba su situación tributaria. Además, se incorpora una deducción de hasta 340 euros para quienes superan ligeramente ese límite, con el fin de suavizar la carga fiscal en los tramos más ajustados.

Ayudas exentas y deducciones vinculadas a energía y vivienda

Las ayudas públicas concedidas a los afectados por la DANA y por los incendios forestales quedan completamente exentas de tributar. La Agencia Tributaria busca evitar que los perceptores tengan que devolver parte de estas compensaciones a través de la declaración.

En paralelo, continúan vigentes varias deducciones orientadas a la sostenibilidad:

instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos,

compra de vehículos de cero emisiones,

obras que mejoren la eficiencia energética en la vivienda habitual.

Estas medidas mantienen el objetivo de incentivar la transición ecológica y apoyar a los hogares que se sumen a ella.

El paro deja de obligar a presentar la declaración

Hasta ahora, quienes cobraban el paro estaban obligados a declarar aunque sus ingresos fuesen reducidos. Pero ahora la normativa cambia y a partir del ejercicio que se liquida en 2026, los desempleados solo tendrán que presentar la Renta si superan los límites económicos generales, igual que el resto de contribuyentes.

Más control sobre los cobros digitales de actividades profesionales

Por último, Hacienda reforzará la supervisión sobre los negocios que reciben pagos por vías digitales, especialmente a través del móvil. Los bancos estarán obligados a notificar todos los ingresos vinculados a actividades profesionales, mientras que se excluyen los movimientos entre particulares destinados a compartir gastos u otras transacciones sin actividad económica detrás. El objetivo es reducir la economía sumergida y evitar que los pequeños cobros digitales queden fuera de control fiscal. No afecta a Bizums entre amigos ni a pagos privados sin ánimo comercial.