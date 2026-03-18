Francia alerta y pide que no se consuman fresas de España por exceso de pesticidas

Las autoridades francesas competentes en el control y seguridad alimentaria han dado la luz de alarma en toda la industria por un producto proveniente de España. El motivo son los niveles de químicos detectados en muestras del producto, muy superiores a la media; el producto son las fresas españolas.

El organismo Rappel Conso, encargado del control alimentario en el país vecino, informó a través de sus canales oficiales de la retirada de las fresas españolas, en la que el principal afectado fue la cadena de supermercados Grand Frais and Fresh, importadora del producto. El organismo Rappel Conso advirtió que «no se debe consumir el producto» por «la presencia de residuos de productos fitosanitarios a un nivel superior a los límites autorizados».

Retirada de las fresas españolas

Las fresas afectadas llegaron a los supermercados franceses el pasado 5 de marzo; sin embargo, no fue hasta el lunes día 9 que se retiraron de estos Las autoridades competentes admitieron que es difícil encontrar a los clientes que compraron este producto contaminado, ya que las fresas se venden por peso y no por número de lote. Aun así, el riesgo de intoxicación no es nada alto, pero, como recalcan las autoridades, lo sensato sería devolver el producto, para lo que se ha activado un protocolo de reembolso, o eliminarlo.

Desde España no se ha producido ningún tipo de comunicación sobre el estado de las fresas ni de su origen, por lo que podemos deducir que no han estado presentes en nuestros supermercados al tener controles idénticos a los de Francia. Aunque parezca una situación excepcional, retirar productos de los supermercados suele ser más común de lo que se cree. Sin embargo, suelen ser productos provenientes de países fuera de la Unión Europea. Ahora estaremos pendientes de próximas noticias desde Francia, así como de los próximos lotes de frutas que lleguen a esta cadena de supermercados.