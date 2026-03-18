VIVIENDA

El 36% de los pisos alquilados en Barcelona a finales de 2025 no duraron ni 24 horas en el mercado

En España el 15% de las viviendas publicadas en Idealista en el cuarto trimestre del año se alquilaron en menos de un día

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Una vivienda en alquiler. (Europa Press)
Alba Martín

El 15% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista en España durante el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni 24 horas en el mercado. Sin embargo, es en Barcelona y Girona donde la desesperación provocó que el 36% de los alquileres publicados en el portal no duraran ni un solo día sin inquilinos.

Ambas ciudades son las que tienen un porcentaje de alquileres ‘exprés’ más elevado, dicho 36% de las viviendas que se alquilaron en ambas ciudades no llegaron a permanecer siquiera 24 horas publicadas en Idealista.

Les sigue de cerca Vitoria con un 30%, las ciudades de Lugo (26%), Palma (25%), Cádiz (25%), Guadalajara (25%) y Soria (25%). Por encima del 20% de alquileres exprés se encuentran A Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%). 

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia del alquiler exprés se da en Sevilla, con el 16% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas. Le siguen Valencia y Madrid, que comparten una tasa del 11%, y por último se encuentran las ciudades de Málaga (8%) y Alicante (7%).

Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel son las única ciudades en las que este fenómeno no existió durante el cuarto trimestre, mientras que en Ourense, Ciudad Real y Cáceres solo supuso el 4%.

Cataluña, desesperada por alquilar

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Barcelona a la cabeza (30%), seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos y Guipúzcoa (27% en ambos casos).

Por encima del 20% se encuentran también las provincias de Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22% en las 3), Palencia (21%), Soria y Las Palmas (20% en ambos casos). En la Comunidad de Madrid la tasa se quedó en el 13%.

Por el contrario, Cuenca es la única provincia sin alquiler alquiler exprés (0%), seguida por Ávila y Ourense, que comparten un 5%. Se trata de las únicas regiones que se libran de la desesperación provocada por un mercado tensionado. 

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