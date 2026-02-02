El precio de la vivienda en alquiler subió un 8,1% en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta los 15 euros por metro cuadrado, cifra un 1,7% superior a la del mes previo. Este dato supone un incremento del 3,4% en los tres últimos meses y un ascenso del 1,7% con respecto al último mes.

Según ha informado Idealista este lunes, las rentas del alquiler subieron en enero, en tasa interanual, en todas las comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con alzas del 11,1% en ambos casos.

Le siguen la Comunidad de Madrid y Aragón (+10,5% en las dos regiones), Murcia (+9,2%), La Rioja (+9%), Andalucía (+8,7%), Castilla y León (+8,5%), Asturias (+8,2%) y Extremadura (+8,1%, lo mismo que la media nacional).

Por debajo del promedio del país (+8,1%) se sitúan los incrementos de Canarias (+7,8%), Baleares (+7,1%), Cantabria (+6,8%), Galicia (+6,7%), Navarra (+6,2%) y País Vasco (+5,9%). Por su parte, Cataluña presentó la menor subida del primer del alquiler en enero, con un avance interanual del 1,5%.

Las comunidades que marcaron en enero los precios de alquiler más elevados fueron la Comunidad de Madrid (21,1 euros por metro cuadrado), Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,7 euros), Canarias (15,3 euros) y País Vasco (15,2 euros). En el lado opuesto, con los precios más bajos, figuran Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,4 euros).

Ciudad Real a la cabeza del aumento

El precio del alquiler subió en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Gerona (-0,6%). Los mayores incrementos fueron los de Ciudad Real (+14,4%), Orense (+13,4%), Segovia (+12,8%) y Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Por el contrario, Barcelona (+1,3%), Teruel (+2,6%), Álava (+3%) y Lérida (+5,3%) registraron las menores subidas.

Madrid, con 21,1 euros por metro cuadrado, se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,4 euros), Baleares (19,1 euros), Guipúzcoa (17 euros), Málaga (16,7), y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,3 euros en ambas provincias).

En el extremo contrario, con los precios más económicos, se sitúan Jaén (6,6 euros por metro cuadrado), y Badajoz, Zamora y Ciudad Real, con 7,2 euros por metro cuadrado en los tres casos.

Sube en todas las capitales

Todas las capitales españolas analizadas por idealista presentaron en enero precios superiores respecto al mismo mes de 2025. El incremento más pronunciado ha sido el de Soria, con un alza del 15,1%, seguido de Ciudad Real (+13,5%), Lleida (+13,2%), Burgos (+12,4%) y Zamora (+12,1%).

Por el contrario, Ávila registró la menor subida de todas las capitales, del 0,8%, seguida de Girona (+1,4%), Barcelona (+1,5%) y Almería (+2,8%).

«El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista, ya que el alquiler sube en Madrid (+9,9%), Alicante (+8,9%), Valencia (+8,7%), Palma (+7,7%), Sevilla (+6,2%), Málaga (+5,6%), San Sebastián (+4,4%) y Bilbao (+4,3%)», subraya idealista.

No obstante, pesar a figurar entre las capitales que menos subieron los precios del alquiler en enero, Barcelona capital continúa siendo la ciudad más cara, con un precio de 24 euros por metro cuadrado, seguida de la ciudad de Madrid (23,1 euros), San Sebastián (18,5 euros), Palma (18,4 euros), Valencia (16,3 euros), Málaga (16 euros) y Bilbao (15,7 euros).

Por el contrario, Zamora, con 7,7 euros por metro cuadrado, y Lugo con 7,8 euros, son las capitales con las rentas de alquiler más económicas.