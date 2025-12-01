El precio del alquiler se dispara casi un 10% en noviembre

El precio del alquiler en España se disparó un 9,9% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según ha informado este lunes el portal inmobiliario Idealista. Así, el coste del arrendamiento se ha incrementado un 0,3% en los últimos tres meses y un 0,6% en sólo 30 días. Una situación que muestra como la crisis de vivienda sigue agravándose.

Hasta 51 capitales españolas registran ahora precios del alquiler más altos que en noviembre del año pasado, con una única excepción, San Sebastián, donde las rentas han caído un 0,2% en los últimos doce meses.

El mayor encarecimiento se da en Ceuta, donde las expectativas de los propietarios han aumentado un 18,7%. Tras ella se sitúan Segovia, con un repunte del 16,3%, Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%).

En el otro extremo se encuentra Huesca, que es la capital donde el alquiler ha subido de manera más moderada, apenas un 1%, seguida de Gerona (1,1%), Pamplona (1,6%) y La Coruña (2,4%).

El precio del alquiler en noviembre

El comportamiento de los precios en los principales mercados del país ha sido claramente alcista, salvo en el caso de San Sebastián. Las rentas continúan creciendo en Madrid, donde se encarecen un 11,3%, así como en Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).

Barcelona sigue destacando como la capital con el precio del alquiler más elevado, alcanzando los 24 euros por metro cuadrado. Le siguen Madrid, con 22,8 euros por metro cuadrado, y Palma, con 18,2 euros por metro cuadrado. A continuación se sitúan San Sebastián (17,8 euros por metro cuadrado), Valencia (15,6 euros por metro cuadrado), Málaga (15,5 euros por metro cuadrado) y Bilbao (15,2 euros por metro cuadrado).

En el lado contrario se encuentran las capitales con las rentas más bajas: Zamora, con 7,6 euros por metro cuadrado, y Ciudad Real y Lugo, ambas con un precio de 7,8 euros por metro cuadrado. Por su parte, el precio del alquiler ha aumentado en 49 provincias españolas durante el último año, con la única excepción de Cáceres, donde las rentas han bajado un 2,5%.

Los incrementos más destacados se registran en Ciudad Real, con un ascenso del 14,4%; en Zamora, que sube un 13,7%; en Lugo, con un 13%; y en Guadalajara, donde el encarecimiento alcanza el 12,5%. En la provincia de Barcelona los precios avanzaron un 4,4%, mientras que en Madrid el aumento llegó al 12,4%. En cambio, Gerona (0,3%), Huesca (2%), Guipúzcoa (2,6%) y Cantabria (4%) presentan los repuntes más moderados.

La Comunidad de Madrid, con un precio de 21 euros por metro cuadrado, continúa siendo la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona, que se sitúa en 20,6 euros por metro cuadrado.

A continuación aparecen Baleares (19,1 euros por metro cuadrado), Málaga (16,6 euros por metro cuadrado), Guipúzcoa (16,3 euros por metro cuadrado), Las Palmas (15,4 euros por metro cuadrado) y Santa Cruz de Tenerife (14,8 euros por metro cuadrado). En el lado contrario destacan Jaén, con 6,4 euros por metro cuadrado, y Ciudad Real, con 7 euros por metro cuadrado, como las provincias más asequibles.

Las rentas han subido en todas las comunidades autónomas desde noviembre del año pasado. La Comunidad de Madrid encabeza los incrementos, con un 12,4%, seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%). Por debajo de la media nacional se sitúan los aumentos de la Comunidad Valenciana (9,8%), La Rioja (9,4%), la Región de Murcia (9,3%), Baleares (9,1%), Castilla y León (8,7%) y Aragón (8,5%). Con subidas inferiores al 8% aparecen Canarias (7,4%), Asturias (6,9%), Cataluña (4,9%), Euskadi (4,2%) y Navarra (4,1%). Los avances más limitados se registran en Extremadura, con un 2,9%, y en Cantabria y Galicia, ambas con un 4%.

La Comunidad de Madrid (21 euros por metro cuadrado), Baleares (19,1 euros por metro cuadrado) y Cataluña (18,7 euros por metro cuadrado) encabezan la lista de regiones con los alquileres más elevados.

Justo detrás se sitúan Canarias, con 15,1 euros por metro cuadrado, y el País Vasco, con 14,8 euros por metro cuadrado. En la parte baja de la tabla aparece Extremadura, con 7,2 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha (8,1 euros por metro cuadrado), que se consolidan como las comunidades más económicas.

«Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de Idealista», explica el portal inmobiliario.