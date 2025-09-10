Bruselas ha convocado a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) para intentar atajar la crisis de vivienda que azota al continente, siendo España uno de los más afectados por esta situación. Así lo ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, durante una sesión plenaria en el Parlamento de Estrasburgo este miércoles. Según la política alemana, «los precios de la vivienda han subido más de un 20% desde 2015», lo que obliga a tomar medidas urgentes.

Von der Leyen ha asegurado que su intención es que la crisis habitacional ocupe «un lugar prioritario» en la agenda del bloque, y ha reconocido que el acceso a una vivienda «se ha convertido en una fuente de ansiedad» para muchos europeos.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea ha explicado que «las cifras revelan una dolorosa realidad», ya que «los precios de la vivienda han subido más de un 20% desde 2015», mientras que «las licencias de obra han descendido más de un 20% en cinco años».

«Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social. Desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad», ha sentenciado la jefa del Ejecutivo comunitario.

Bruselas contra la crisis de vivienda

En ese sentido, Bruselas tiene claro que la crisis de vivienda que sufre el continente y de manera particular España viene ocasionado por un problema con la oferta en el mercado inmobiliario. Para abordar esta situación, Von der Leyen ha señalado que tras recibir las aportaciones de las partes interesadas, la Comisión presentará su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible antes de que acabe el año y planteará una revisión de las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo a la vivienda y facilitar las nuevas construcciones.

Además, Bruselas propondrá una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo. «Necesitamos que toda la sociedad, todos los legisladores y todas las partes interesadas se unan. Hace ocho años, el pilar europeo de derechos sociales convirtió la vivienda en un derecho social en Europa. Es hora de convertir esta promesa en realidad», ha afirmado la política alemana.

Coches eléctricos

Por otro lado, la presidente de la Comisión Europea ha anunciado su intención de movilizar 1.800 millones de euros para impulsar la producción doméstica de baterías para vehículos eléctricos frente a competidores como China o Estados Unidos. «Por el lado de la oferta, lanzaremos un paquete de medidas para impulsar las baterías. Esto supondrá una inversión de 1.800 millones de euros en capital para impulsar la producción en Europa», ha explicado.

Von der Leyen ha subrayado que las baterías son un factor «clave» para otras tecnologías limpias, especialmente los vehículos eléctricos, por lo que se trata de una producción «fundamental» para la «independencia» del bloque. La política alemana ha abogado también incentivar y priorizar los productos europeos con la introducción de un criterio Made in Europe en la contratación pública.