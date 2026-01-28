La oferta de viviendas en alquiler en España cae un 4,7% a cierre de 2025 en comparación con el año anterior: el país ha perdido 33.418 inmuebles, un tercio de ellos sólo en Barcelona. La escasez de oferta se mantiene como la piedra angular de la crisis que atraviesa el mercado, habiendo alcanzado ya para los expertos «niveles de extrema gravedad».

Según datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro del cuarto trimestre del año pasado, pese a que el ritmo de caída del alquiler se ha moderado en comparación a 2024, no se trata de una recuperación, sino un síntoma de la enorme presión que existe en el sector inmobiliario. El número de viviendas disponibles continúa disminuyendo de forma constante y Barcelona preocupa especialmente tras concentrar casi el 35% de la caída total del stock en España, con 11.594 inmuebles menos.

La capital catalana sigue liderando la disminución de vivienda a nivel nacional, mientras que el precio medio del alquiler se sitúa en la provincia en 1.184 euros al mes, casi un 6% más caro que el año anterior. Tal y como publicaba este medio hace unos días, Cataluña encabeza la problemática del acceso a la vivienda y la okupación, pese a las numerosas medidas intervencionistas presumidas por Jaume Collboni. Dicho desplome de inmuebles ya «reduce el stock de Barcelona a mínimos históricos».

Respecto a la caída de la oferta del alquiler en otros territorios, destaca también la situación de Sevilla (-13%) y sorprende a los agentes del sector el mantenimiento de los niveles de oferta en Madrid (+0,21%) y en Málaga (+0,10%), que presentan cifras muy similares al ejercicio anterior.

En el archipiélago canario, por su parte, se registra una dicotomía: la oferta sube en Santa Cruz de Tenerife (+6,3%) pero baja en Las Palmas, donde el debate sobre la declaración de zonas tensionadas ha retraído a los arrendadores. En ambos casos, el stock sigue bajo mínimos, con un 40% menos de oferta que en 2021.

Crece la presión: 462 interesados por piso

En este contexto, con una más que extrema escasez de hogares disponibles en el país, la presión de la demanda en el alquiler residencial sigue desbocada. En 2025, alrededor de 135 personas de media contactaban para alquilar una vivienda a lo largo de diez días, frente a los 124 interesados de media de 2024.

Destacan desde Alquiler Seguro que la reducción acumulada es «tan profunda» que cualquier nuevo inmueble «es absorbido instantáneamente por una demanda que tenderá a estabilizarse en cotas de presión excepcionalmente altas». Barcelona vuelve a marcar un récord histórico también en este aspecto con 462 interesados por vivienda que sale al mercado: «Refleja un mercado totalmente saturado», afirman.

Junto a Barcelona destacan también las provincias de Girona, con una media de 140 personas interesadas por alquiler, Baleares (137), Vizcaya (134), Las Palmas (121), Zaragoza (109), Tarragona (109), Valencia (104), Madrid (103) y Santa Cruz de Tenerife (102).

Los precios, inasumibles

Por su parte, con el desequilibro más que evidente entre la inexistente oferta y la creciente demanda, el precio medio del alquiler a cierre de 2025 continúa creciendo. Las rentas son ya casi un 6% más elevadas que a finales de 2024, cuando ya eran excesivamente elevadas. En mercados como Barcelona el precio medio del alquiler se sitúa en los 1.643 euros al mes, Madrid en 1.584 euros y Málaga en 1.269 euros.

Según se recoge el informe, esta estabilización responde a una realidad económica: los inquilinos ya destinan casi el 40% de sus ingresos netos a la renta mensual, un umbral que «imposibilita seguir asumiendo incrementos de precio al ritmo de años anteriores».

Sin embargo, mientras los grandes núcleos se estabilizan, las subidas más agresivas se han desplazado a provincias con precios más bajos, pero que sufren un descenso agudo de la oferta como Ciudad Real (+13,9%) Zamora (+10,2%), Asturias (+9,6%) y Zaragoza (+9,5%).

«Todas ellas presentan precios que, aunque se sitúan por debajo de la media nacional y de la barrera de los 900 euros, reflejan el impacto de una escasez de inmuebles que ahora castiga a mercados anteriormente mas equilibrados», han indicado desde Alquiler Seguro.