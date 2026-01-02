El esfuerzo que tienen que hacer las familias para poder comprar su primera casa cada vez es mayor, ya que los precios de la vivienda no paran de subir en toda España. En concreto, el esfuerzo para pagar la hipoteca se intensifica en las capitales. En 15 del total de 52 capitales de provincia se supera el nivel de esfuerzo de 35% considerado razonable. Así, entre las ciudades en las que las familias tienen que hacer un mayor esfuerzo para comprar su casa destaca Barcelona, que exige un 53%. Sin duda, un dato que llama la atención, ya que en la ciudad de Barcelona se aplica la Ley de Vivienda y se ha declarado como zona tensionada para tratar de evitar que los precios del alquiler sigan subiendo, aunque continúan creciendo mes tras mes, igual que el coste de la vivienda en venta.

Asimismo, otras tasas de esfuerzo superiores al 50% de la renta disponible se localizan en Cádiz (58%), Madrid (56%), San Sebastián y Málaga (55% en ambas).

De igual forma, con entre el 40% y el 50% del esfuerzo para comprar una vivienda se sitúan las capitales de Sevilla, Valencia, Granada, Santander, Palma y Salamanca. Finalmente, con esfuerzos entre el 35% y 40% se encuentran Pamplona, Bilbao, Alicante y La Coruña, según el último informe de los precios de vivienda nueva y usada en el 4ª trimestre de 2025 de Tinsa.

Zaragoza es la única de las seis grandes capitales españolas que mantiene niveles de acceso razonables, concretamente un 30% de la renta disponible del hogar medio.

Subidas en Barcelona y otras capitales

Las capitales de provincia son el foco de las mayores tensiones de precios de forma generalizada en todo el territorio. Del total de 52 capitales, se supera el 10% de variación interanual en 20 de ellas, frente a las 15 del trimestre anterior.

En concreto, Madrid y Barcelona han intensificado el crecimiento interanual de precios respecto al trimestre anterior: +20,9% y +8,3%, respectivamente, frente +19,5% y +7,4% en el trimestre precedente. Mientras que las capitales que más han aumentado sus precios se localizan en Madrid (+20,9%), Valencia (+17,5%), Palma de Mallorca (+15,3%), Murcia (+14,9%), Alicante (+14,7%), Santander (+14,3%) y Granada (+14,1%).

Todas las capitales incrementaron los precios de la vivienda nueva y usada entre el tercer y el cuarto trimestre, en una banda que se mueve entre el 0,3% trimestral de Cádiz y el 5,7% de Soria, en línea con la dinámica del trimestre anterior.

Incrementos superiores al 10%

Por oro lado, aumentan de 13 a 21 las provincias que registran en el trimestre crecimientos de precios interanuales superiores al 10%. Y se intensifican los aumentos de precio en 32 de las 52 provincias, mientras se mantiene el ritmo en otras 5.

La provincia de Barcelona experimenta un nuevo impulso en este aspecto, ya que los precios no paran de crecer y registra en el cuarto trimestre una variación de +9,6% interanual (frente al +7,8% en el trimestre anterior), y del +3,3% trimestral (+1,6% previo).

Por su parte, la provincia de Madrid sostiene su ritmo de crecimiento en los precios residenciales y, tras encarecerse un 4,1% trimestral, lidera los aumentos en el último año en el conjunto de las provincias españolas, con casi un 20%.

En el extremo contrario, se reduce la caída mínima en la provincia de Zamora hasta el entorno de la estabilización (del -0,9% del trimestre anterior a un -0,2%).