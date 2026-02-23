La trampa de Hacienda que casi nadie tiene en cuenta: mucho cuidado si tu tu sueldo está en esta lista

La Agencia Tributaria se prepara para inaugurar la campaña de la renta 2026, en la que los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tendrán que declarar los ingresos correspondientes a 2025. Desde Hacienda ya han avisado que los trabajadores con sueldos más bajos pueden tener que pagar más de la cuenta en el ejercicio del IRPF en caso de que hayan tenido reducción de retenciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la renta 2026 y la decisión de Hacienda con los trabajadores según el sueldo.

El 8 de abril comienza la campaña de la renta 2026 y hasta el próximo 30 de junio los contribuyentes españoles tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta, ya sea a través de internet, vía telefónica o en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. En esta campaña, los trabajadores que superen el límite de 22.000 euros tendrán la obligación de presentar la declaración y este límite baja a 15.786 para los que tengan dos pagadores y el segundo de ellos supere los 1.500 euros.

También estarán obligados a presentar la renta en este año 2026 los trabajadores autónomos del RETA, independientemente de los ingresos obtenidos durante el curso anterior, y también los perceptores del Ingreso Mínimo Vital para poder seguir teniendo acceso a esta ayuda dirigida a las personas más vulnerables. Finalmente, los desempleados que reciban un subsidio del SEPE no tendrán la obligación de hacer el ejercicio del IRPF después de la marcha atrás del Gobierno de Sánchez.

Hacienda y la declaración según el sueldo

Hacienda ha querido mandar un mensaje a los trabajadores con los ingresos más bajos de cara a la próxima campaña de la declaración de la renta. Los españoles que en 2025 ingresaran entre 22.000 euros y 32.500 euros corren el peligro de que la renta les salga ‘a devolver’ y abonar cantidades que pueden ir desde los 400 a los 900 euros.

¿El motivo? Todo tiene que ver con la reducción de las retenciones del IRPF que se aprobó en el año 2022 y que tiene como objetivo beneficiar a las personas con un salario más bajo. Ejecutando una retención menor, se puede disponer de un mayor montante mensual, pero el problema viene con la declaración de la renta, cuando hay que hacer un ajuste que perjudica a las personas que han contribuido menos de lo que deberían a lo largo del año.

Si estás en esta situación, hay un pequeño truco y tiene que ver con las deducciones tanto estatales como autonómicas que permiten a los contribuyentes ahorrar en impuestos. Estas son ayudas que van desde el alquiler, la compra de una vivienda, las obras que mejoren la eficiencia energética, la compra de un vehículo eléctrico, la cuota del gimnasio, dentista o la contribución a una ONG. En caso de cumplir con los requisitos establecidos por la Administración, estos contribuyentes podrán disfrutar de un ahorro de hasta 1.000 euros en la declaración de la renta, subsanando así el pago por la retención de cotizaciones.

Las fechas de la renta 2026

La Agencia Tributaria ha publicado en su página web oficial las fechas claves en la próxima campaña de la renta, que arranca el 8 de abril y finaliza el próximo 30 de junio. Estas son todas las fechas en la campaña de la renta: