CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

La inflación de la zona euro repuntó casi un 2% antes de la guerra en Irán

Para el conjunto de la UE los precios subieron un 2,1%, una décima más que en enero

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Christine Lagarde, presidenta del BCE.
Alba Martín

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en febrero antes de que comenzara la guerra en Oriente Próximo en el 1,9%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato del 1,7% de enero de 2026, al borde del objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). Por su lado, para el conjunto de la UE los precios subieron un 2,1%, una décima más que en enero, según Eurostat.

El repunte de la inflación de la zona euro, antes de que estallara el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, reflejó una caída del 3,1% del coste de la energía, frente al retroceso del 4% interanual en enero, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,6%, cuatro décimas más que el mes anterior.

En la misma línea, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,7% interanual, tres décimas más, mientras que los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, frente al 3,2% del mes de enero.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro subió en febrero al 2,4% desde el 2,3% interanual del primer mes de 2026. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se situó en el 2,4%, dos décimas más.

En España subió un 2,5%

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en febrero repuntó una décima, al 2,5% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de seis décimas.

Entre los Veintisiete, las tasas anuales más bajas se registraron en Dinamarca (0,5%), Chipre (0,9%) y República Checa (1%), mientras que las mayores subidas de los precios se observaron en Rumanía (8,3%), Eslovaquia (4%) y Croacia (3,9%).

En comparación con enero de 2026, la inflación anual disminuyó en once Estados miembros, se mantuvo estable en cuatro y aumentó en doce.

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