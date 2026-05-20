Julio Martínez Martínez tras conocer la imputación de Zapatero: «Estoy fuertemente impactado por la noticia»
OKDIARIO ha podido contactar con el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero que canalizó sus pagos
OKDIARIO ha podido contactar con Julio Martínez, que ha conocido a primera hora de la mañana la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por los medios de comunicación. El empresario, también investigado en la causa de Plus Ultra, se encontraba consternado, perplejo y sorprendido tras conocer los hechos.
«Nunca me podría imaginar que un ex presidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto», asegura en declaraciones a este periódico.
Y prosigue: «No me entra en la cabeza cómo han podido registrar su despacho, pensaba que eso no podía ocurrir en un país como España, no me puedo imaginar que pudieran incluso haber entrado en su casa siendo ex presidente de España».
Julio Martínez Martínez se ha mostrado abatido al conocer el horizonte judicial de Zapatero. El juez José Luis Calama ha indicado en el auto en el que imputa al ex líder del Ejecutivo que Julio Martínez se refería a Zapatero como «su jefe» y ha encontrado los pagos que le hizo a través de sus empresas.
«Quiero estudiar la causa completa»
Julio Martínez Martínez también ha trasladado a este medio que quiere estudiar la causa en su totalidad. «Estoy esperando que mis abogados me den traslado completo del sumario cuando en la Audiencia Nacional les den acceso de forma oficial», ha trasladado el empresario a OKDIARIO.
Y prosigue: «Quiero analizar la causa y leer el auto completo para poder hacer más declaraciones». Julio Martínez ha defendido que las hijas de Zapatero hicieron un «buen trabajo» cuando las contrató.
Julio Martínez Martínez ha recibido la imputación de Zapatero con tanta sorpresa como le provocó su detención. «No sabía que nos estaban investigando, pensaba que se trataba de un error», ha explicado Julio Martínez en su primera reacción tras conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
El empresario que hizo negocios con Zapatero ha tenido una larga reunión con su equipo jurídico para armar su defensa a raíz de los nuevos acontecimientos conocidos en el caso Plus Ultra.