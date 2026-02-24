El próximo 8 de abril arranca la campaña de la Renta 2026 y, con ella, la búsqueda de todas las deducciones posibles para reducir el pago a Hacienda. Una de las vías de ahorro más importantes, y que a menudo pasa desapercibida, es el seguro de hogar.

Según ha confirmado la Agencia Tributaria, aquellos propietarios que mantienen una hipoteca activa por una vivienda comprada antes de 2013 podrán deducir los gastos de su póliza, lo que sumado a las cuotas del préstamo puede generar un ahorro en el IRPF de más de 1.000 euros.

¿Quiénes pueden ahorrar 1.356 euros con su seguro?

No todos los seguros de hogar son deducibles, pero para quienes cumplen los requisitos, la ventaja es notable. Esta desgravación se incluye dentro del concepto de inversión en vivienda habitual. El límite de la base de deducción se sitúa en los 9.040 euros anuales. Al aplicar el coeficiente del 15%, el ahorro máximo que un contribuyente puede obtener es de 1.356 euros.

Para acceder a este beneficio, Hacienda establece tres condiciones fundamentales:

Fecha de compra: la vivienda debe haberse adquirido obligatoriamente antes de enero de 2013. Hipoteca activa: el préstamo hipotecario debe seguir vigente. Vinculación bancaria: el seguro debe estar vinculado a la hipoteca y haber sido contratado con la misma entidad que concedió el préstamo.

Qué parte del seguro puedes desgravar exactamente

Es importante no caer en el error de intentar desgravar el recibo completo si este incluye coberturas innecesarias para el banco. Hacienda es muy estricta: solo es deducible la parte del seguro que cubre el continente (la estructura de la vivienda) frente a siniestros graves, que es lo que exige la ley hipotecaria.

Cualquier cobertura adicional, como el seguro de contenido (muebles y objetos personales) o daños menores, debe quedar fuera de la base deducible. Si tu póliza es combinada, deberás calcular la parte proporcional para evitar posibles revisiones de la Agencia Tributaria.

Otros beneficios que no debes olvidar en esta Renta

Además de la vivienda, existen otros incentivos que pueden aumentar tu devolución este año: