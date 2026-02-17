Muchos matrimonios y familiares en España comparten su día a día financiero a través de una cuenta bancaria común. Sin embargo, lo que parece una gestión sencilla puede convertirse en una pesadilla legal tras un fallecimiento. El Banco de España ha lanzado una advertencia clara: en las cuentas de titularidad conjunta, el superviviente pierde la libertad de movimiento sobre el dinero.

A partir del deceso, el saldo queda «congelado» y cualquier retirada de efectivo requerirá, obligatoriamente, el visto bueno de todos los herederos del fallecido.

El peligro de la cuenta conjunta: ahorros comprometidos

La normativa es estricta para evitar conflictos en el reparto de herencias. En una cuenta conjunta, el banco exige la firma de todos los titulares para cualquier operación. Por tanto, cuando uno de ellos muere, esa «firma» debe ser sustituida por la de sus herederos legítimos.

Según confirma el Banco de España, si no existe un consentimiento expreso y por escrito de todos los herederos, el titular que queda vivo no podrá disponer de los fondos. Esto implica que, si hay tensiones familiares o el proceso de sucesión se alarga, el superviviente podría ver cómo sus propios ahorros quedan bloqueados por tiempo indefinido, sin posibilidad de sacar ni un solo euro en efectivo para sus gastos diarios.

La excepción: cuentas indistintas frente a conjuntas

No todas las cuentas compartidas funcionan igual ante la ley, y conocer esta diferencia es vital para evitar sorpresas. El supervisor aclara que existe una distinción fundamental:

Cuentas conjuntas o mancomunadas : son las más restrictivas. Requieren la autorización de todos (o de los herederos) para cualquier movimiento. Es aquí donde el riesgo de bloqueo es total.

: son las más restrictivas. Requieren la autorización de todos (o de los herederos) para cualquier movimiento. Es aquí donde el riesgo de bloqueo es total. Cuentas indistintas o solidarias: en este caso, el comportamiento cambia. Al estar diseñadas para que cualquier titular pueda operar de forma autónoma, el superviviente «podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares».

No obstante, incluso en las indistintas, el Banco de España recomienda cautela, ya que disponer del dinero que legalmente pertenece a la herencia sin rendir cuentas puede derivar en serios problemas con Hacienda o reclamaciones judiciales de los herederos.

¿Qué pagos sí permite el banco tras el fallecimiento?

A pesar del bloqueo preventivo en las cuentas conjuntas, el banco suele mantener una vía de escape para evitar males mayores. Por norma general, se permite el pago de recibos de suministros (luz, agua, gas) que estuvieran domiciliados previamente, siempre y cuando no haya una oposición formal de los herederos.

Lo más recomendable, según los expertos, es notificar el fallecimiento a la entidad financiera de inmediato. De lo contrario, cualquier movimiento sospechoso podría interpretarse como un intento de ocultar bienes, lo que complicaría aún más el acceso futuro al dinero y la liquidación de los impuestos correspondientes.