El temido carding ya está en España: pueden vaciarte la cuenta del banco en segundos

Tus ahorros pueden desaparecer en segundos con la estafa que se ha puesto de moda en España. Se conoce como ‘Carding’ y los bancos están muy preocupados. Este fraude, aprovecha las vulnerabilidades de las tarjetas de crédito para dejarte la cuenta a cero. Los bancos ya han dado la voz de alerta y la OCU ha compartido una serie de consejos para evitar caer en el temido ‘carding’ y así evitar sustos con nuestros ahorros.

Así es el carding: el timo que te vacía la cuenta del banco en segundos

El nombre «carding» deriva de la palabra “card”, que significa tarjeta en inglés, y describe un proceso en el que los ciberdelincuentes utilizan información de tarjetas robadas para realizar compras fraudulentas en línea.

El carding se realiza en dos fases: la primera es cuando los delincuentes se hacen con los datos de las tarjetas, y la segunda es cuando los usan para comprar productos o servicios. Para obtener los datos, los ciberdelincuentes pueden usar diferentes métodos, como el phishing, el malware, el robo físico o la clonación de tarjetas. También pueden recurrir a foros clandestinos donde se venden y compran números de tarjetas y sus códigos de seguridad.

Una vez que tienen los datos, los delincuentes los prueban en sitios web de comercio electrónico, realizando pequeñas transacciones para verificar si las tarjetas son válidas y no han sido bloqueadas. Estas transacciones suelen ser por importes bajos o idénticos, y se realizan desde la misma dirección IP o con la misma información de facturación. También pueden usar programas informáticos que generan números de tarjetas al azar basándose en el BIN (Bank Identification Number), que son los seis primeros dígitos de la tarjeta y que identifican al banco y al tipo de tarjeta.

Si las transacciones son exitosas, los delincuentes proceden a realizar compras mayores o a vender los datos a otros estafadores. Algunos incluso contratan servicios de suscripción online, como plataformas de streaming o juegos. El objetivo es que estas compras pasen desapercibidas por el usuario durante el mayor tiempo posible, o que se confundan con cargos legítimos.

El carding es una amenaza para las tarjetas de crédito, tanto para los clientes como para los comerciantes. Los clientes pueden sufrir pérdidas económicas, daños en su historial crediticio y estrés emocional. Los comerciantes pueden enfrentarse a devoluciones de cargo, pérdida de productos y reputación, y multas por incumplir las normas de seguridad.

Cómo evitar ser víctima del carding

Para evitar ser víctima del carding, existen una serie de medidas de prevención que se pueden tomar, tanto por parte de los usuarios como de los vendedores. Estas son algunas de ellas:

Utilizar redes seguras a la hora de realizar pagos o gestiones bancarias online . Evitar las redes públicas o desconocidas que puedan estar comprometidas.

. Evitar las redes públicas o desconocidas que puedan estar comprometidas. Usa tarjetas prepago para tus compras por internet y desactiva el NFC de tu móvil cuando no lo uses.

para tus compras por internet y desactiva el de tu móvil cuando no lo uses. No compartas información de las tarjetas o cuentas bancarias con nadie . No respondas a mensajes de correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas que soliciten datos personales o financieros. Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad.

. No respondas a mensajes de correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas que soliciten datos personales o financieros. Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Revisar periódicamente los movimientos y cargos realizados con las tarjetas . Alertar al banco o a la entidad emisora si se detecta alguna operación sospechosa o no autorizada.

. Alertar al banco o a la entidad emisora si se detecta alguna operación sospechosa o no autorizada. Instala programas antivirus y antiespía actualizados en los dispositivos desde los que se accede a internet. Debes protegerlos además con contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia.

desde los que se accede a internet. Debes protegerlos además con contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. Usa sistemas de verificación adicionales a la hora de pagar online , como el código CVV (Card Verification Value), el PIN (Personal Identification Number) o el 3D-Secure (Verified by Visa, Mastercard SecureCode o American Express SafeKey). Estos sistemas añaden una capa extra de seguridad al solicitar una información que solo conoce el titular de la tarjeta.

, como el código CVV (Card Verification Value), el PIN (Personal Identification Number) o el 3D-Secure (Verified by Visa, Mastercard SecureCode o American Express SafeKey). Estos sistemas añaden una capa extra de seguridad al solicitar una información que solo conoce el titular de la tarjeta. Activa y desactiva las tarjetas según el uso que se les vaya a dar . Algunos bancos ofrecen esta opción a través de sus aplicaciones móviles, permitiendo bloquear temporalmente las tarjetas cuando no se usan o limitar su uso según el tipo de operación, el importe o la ubicación.

. Algunos bancos ofrecen esta opción a través de sus aplicaciones móviles, permitiendo bloquear temporalmente las tarjetas cuando no se usan o limitar su uso según el tipo de operación, el importe o la ubicación. Establece alertas para recibir notificaciones cuando se realice alguna transacción con las tarjetas. Algunos bancos también ofrecen esta opción a través de sus aplicaciones móviles o por correo electrónico o SMS.

El carding es un tipo de fraude que puede afectar a cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito. Por eso, es importante estar informado y tomar precauciones para evitar ser víctima de este delito. Así, se podrá disfrutar de las ventajas de comprar online con seguridad y tranquilidad.