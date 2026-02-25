OKDIARIO captó la ultima aparición pública de Tejero vivo en el reentierro de Franco en Mingorrubio

OKDIARIO publicó las últimas palabras públicas de Antonio Tejero, muerto este miércoles, curiosamente, el mismo día que el Gobierno ha desclasificados documentos del 23F. Fue el 24 de abril de 2019, el día del reentierro de los restos del dictador Francisco Franco en Mingorrubio tras ser exhumado del Valle de los Caídos por decisión del Gobierno de Sánchez.

«Se ha cumplido lo que quería su excelencia, reposar con doña Carmen», seguraba Tejero a Cake Minuesa, entonces. «Hoy es un mal día» admitía un cariacontecido Antonio Tejero a las cámaras de OKDIARIO. Sin embargo, ha querido dejar constancia de que «se ha cumplido lo que quería su excelencia, que era reposar con doña Carmen, a gusto, en El Pardo».

El ex teniente coronel Antonio Tejero, que fur condenado por el intento del golpe de Estado del 23-F- acudió a Madrid para asistir a la inhumación de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Antonio Tejero accedió al camposanto pasadas las 12.30 horas del 24 de abril de hace seis años, aclamado entre los simpatizantes que, desde primera hora, se concentraron en las inmediaciones.

Su hijo, Ramón Tejero, fur el encargado de oficiar la misa en El Pardo por deseo de la familia. La ceremonia fue estrictamente privada.

Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este miércoles en Alcira (Valencia) a los 93 año, según ha confirmado la familia en un comunicado. que detalla que ha muerto «de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia».

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F.

Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996. Además de ser el rostro mñas conocido del golpe fallido, es conocido por su frase «¡Quieto todo el mundo!», con la que interrumpió la votación en el Congreso de los Diputados de la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez.

Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja. Tejero irrumpió en el Hemiciclo a las 18.23 horas acompañado de más de 250 guardias civiles armados. «¡Al suelo!», gritó el teniente coronel subido a la tribuna del Congreso, mientras los uniformados disparaban al techo.