Celta - PAOK: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Europa League.

El Celta busca sacar su billete para los octavos de final de la Europa League, donde se enfrentaría al Olympique de Lyon o al Aston Villa de Unai Emery, pero antes de pensar en eso tiene que certificar su pase. Para ello tendrá que ganar o empatar frente al PAOK en Balaídos tras el 1-2 que logró en tierras griegas la pasada semana. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este encuentro que se disputa en Vigo.

A qué hora se juega el Celta – PAOK de la Europa League

El Celta recibe en Balaídos al PAOK de Salónica para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Europa League. El conjunto celeste consiguió ganar por 1-2 en la ida con los goles de Iago Aspas y Williot Swedberg, por lo que tienen todo de cara para meterse en los octavos de final de este torneo. Es por ello que a los de Claudio Giráldez les valdría hasta un empate para deshacerse de los griegos y seguir vivos en la competición de plata del fútbol europeo, donde tendrían que enfrentarse al Olympique de Lyon o al Aston Villa en la siguiente ronda.

Horario del partido de Europa League Celta – PAOK

La UEFA ha programado este Celta – PAOK correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Europa League para este jueves 26 de febrero. El organismo que rige el fútbol europeo en el viejo continente ha fijado este choque entre los gallegos y los griegos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa entre los aficionados en los aledaños de Balaídos para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ponen en TV el Celta vs PAOK en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros de la competición de plata del viejo continente. Este Celta – PAOK que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que ocurra en Balaídos. Esto quiere decir que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos hinchas del conjunto celeste y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – PAOK de la vuelta de los playoffs de la Europa League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También tenemos que tener en cuenta que los clientes de esta plataforma podrán acceder con un ordenador a su página web para ver todo lo que suceda en el feudo gallego.

En la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda durante esta semana en las competiciones europeas en las que se disputan los partidos de vuelta de los playoffs. Cuando termine el encuentro en Balaídos publicaremos la crónica de este apasionante Celta – PAOK y también compartiremos las reacciones importantes de los protagonistas que nos lleguen desde Vigo.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – PAOK

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro gallego que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la vuelta de los playoffs de la Europa League entre el Celta y el PAOK de Salónica deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, Radio Marca o RNE conectarán con Balaídos para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en Vigo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celta – PAOK

El Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad gallega de Vigo, será el campo donde se celebrará este frenético Celta – PAOK que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1928, por lo que está cerca de cumplir su centenario. Tiene capacidad para acoger a casi 25.000 aficionados y este jueves se espera una gran entrada, ya que el futuro del club en esta competición depende de lo que consigan en este choque.

La UEFA ha designado al colegiado italiano Marco Guida como árbitro principal de este emocionante Celta – PAOK que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Europa League. Su compatriota Michael Fabbri será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar las acciones dudosas al monitor que habrán instalado en la banda de Balaídos.