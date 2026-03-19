El túnel de Sóller estará cerrado las noches del 23 al 25 de marzo para revisar sus sistemas de seguridad

El túnel de Sóller estará cerrado los días 23, 24 y 25 de marzo, de las 23.00 h a las 6.00 h. Los cortes se hacen para revisar los sistemas de seguridad de la infraestructura, siguiendo la normativa europea. De esta forma, sólo podrán pasar los vehículos de los servicios de emergencias y los autobuses del TIB. El resto de usuarios se tendrá que desviar por el Coll de Sóller.

Según ha informado el Consell de Mallorca a través de un comunicado, estos trabajos han tenido un coste de 12.000 euros y forman parte de una primera ronda de revisiones, que se llevarán a cabo entre marzo y abril, para comprobar la seguridad de los 14 túneles que hay en Mallorca.

Entre 2026 y 2028 la institución insular invertirá un millón de euros para hacer inspecciones de seguridad y estructurales de todos los túneles de la isla. Ahora se ha empezado a efectuar una primera inspección que revisará en profundidad todos los sistemas de seguridad de los túneles y durante los próximos años se harán actuaciones secundarias.

ATENCIÓ ‼️🚧El túnel de Sóller estarà tancat els vespres del 23 al 25 de març, per revisar-ne els sistemes de seguretat. Els talls seran de les 23.00 h a les 6.00 h. Només hi podran passar els vehicles dels serveis d’emergències i els autobusos del TIB ➡️https://t.co/DGu2CFIMoL pic.twitter.com/I7foSN6gKj — Carreteres de Mallorca – Consell de Mallorca (@carreteresdeMca) March 19, 2026

En Sóller esta semana ya se ha revisado el túnel de Sa Mola y durante el mes de marzo otras infraestructuras como Son Vic, el túnel de Bendinat, Es Gorvió y Sa Coma. Entre marzo y abril de 2026 está previsto que se haga la inspección de otros túneles como Monnàber, es Gorg Blau, es Fumat, Vidriers, Estadi Balear, Can Blau, Puríssima y ambos sentidos de los túneles de Génova. Estos cortes de tráfico se harán desde las 22.00 h o las 23.00 h hasta las 6.00 h.

Se revisarán detalles clave de la infraestructura, que influyen en la seguridad de los conductores, como la red de alumbrado, los ventiladores, el estado del asfalto, el sistema de detección de incendios, las salidas de emergencia, los drenajes, la señalización y el funcionamiento de los teléfonos de emergencias presentes dentro de los túneles, entre otras cosas.

El Real Decreto 635/2006, del 26 de mayo, establece los requisitos mínimos de seguridad para los túneles de más de 500 metros en la Red de Carreteras del Estado, aplicando la Directiva europea 2004/54/CE. El objetivo principal es prevenir situaciones críticas, proteger la vida de los usuarios y asegurar la integridad de la infraestructura.

Hay que recordar que a finales de 2025 se llevó a cabo una tarea de renovación integral de los sistemas de seguridad del túnel de Sóller, que costó unos 600.000 euros. La reforma ha mejorado los sistemas de comunicación que dan apoyo a la seguridad de la infraestructura. También se han sustituido las cámaras obsoletas y el sistema de detección de accidentes. De hecho, se han instalado y renovado más de tres kilómetros de fibra óptica y de cableado asociados a estos dispositivos. Por otra parte, se han limpiado los drenajes y revisado los dispositivos contra incendios y de ventilación.