El escondite del calcetín y menudeo en plena calle: tres detenidos por tráfico de drogas en zonas de ocio de Manacor

La Policía Nacional han detenido en el municipio mallorquín de Manacor a tres hombres por vender droga a jóvenes en plena calle. Los operativos se saldaron con la incautación de diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, además de más de 1.750 euros en billetes fraccionados.

Estas detenciones son el resultado de un refuerzo en la vigilancia que la Brigada de Seguridad Ciudadana inició a principios de mayo, intensificando los controles contra el tráfico de drogas a pequeña escala en las zonas de ocio del municipio.

Las dos primeras detenciones se produjeron entre el martes y el miércoles. Los agentes sorprendieron a dos vecinos de la localidad justo cuando realizaban «pases» de droga a otros jóvenes. Los policías presenciaron cómo entregaban bolsitas de plástico a los compradores a cambio de pagos de 20 y 60 euros.

La patrulla interceptó a ambos sospechosos antes de que pudieran huir. Tras realizarles un cacheo superficial, les intervinieron varias bolsas transparentes con hachís y cocaína, además de más de 800 euros en billetes de 5 y 10 euros. Ante las evidencias, ambos fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales.

El último de los arrestos tuvo lugar el miércoles durante un dispositivo de seguridad vial. Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor mostró desde el primer momento una actitud muy nerviosa y esquiva.

Mientras se gestionaba su identificación, los policías inspeccionaron el coche y descubrieron un calcetín escondido en un pequeño hueco a la altura del volante. En su interior ocultaba 21 envoltorios de plástico termosellados con cocaína. Al sospechoso también se le intervinieron 830 euros en billetes de baja denominación, por lo que fue detenido de inmediato por un delito contra la salud pública.