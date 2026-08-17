Muere un turista sirio de 36 años al caerle encima una farola derribada por un autobús en Mallorca

Tragedia en Mallorca. Un turista sirio de 36 años ha perdido la vida este lunes en el pueblo de Valldemossa tras caerle encima una farola que ha sido derribada por un autobús del TIB.

La tragedia ha ocurrido alrededor de las 15:40 horas en la Avinguda Arxiduc Lluís Salvador, justo en la zona donde se ubica la parada del TIB. El vehículo se encontraba realizando una maniobra hasta que ha impactado contra la farola. El soporte de la luminaria se ha partido y el báculo ha caído directamente sobre el peatón.

El fuerte impacto le ha provocado al hombre lesiones incompatibles con la vida, por lo que los servicios de emergencia solo han podido confirmar su fallecimiento en el propio lugar de los hechos.

Por si fuera poco, el accidente no solo se ha cobrado la vida del varón, sino que ha dejado a varias personas afectadas. Junto a la víctima mortal se encontraba su esposa, de unos 30 años, que ha tenido que ser atendida de urgencia al sufrir una severa crisis de ansiedad. Asimismo, una mujer de 42 años y residente en la isla también ha resultado herida con un trauma torácico.

Por su parte, la conductora del autobús también ha requerido asistencia médica tras padecer un ataque de pánico debido a lo ocurrido. Las tres personas afectadas han sido trasladadas posteriormente al Hospital Juaneda, una de ellas en estado menos grave, y las otras dos con pronóstico leve.

El despliegue de emergencia en el municipio ha sido inmediato. Hasta la zona han acudido diversas dotaciones de la Policía Local de Valldemossa y efectivos del 061, quienes instalaron una carpa de campaña para asistir in situ a las víctimas. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas de la maniobra. El suceso provocó una gran conmoción entre los vecinos y obligó a cortar un tramo de la vía para facilitar los trabajos de socorro.