Mónica Aránguez, experta en cejas, desvela el secreto de la mirada más joven de Eva Longoria: «Conserva bastante densidad»

Las cejas pueden cambiar por completo la expresión del rostro y, cuando están bien diseñadas, conseguir que la mirada parezca más abierta, descansada y joven sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos. Eva Longoria es un buen ejemplo de cómo una ceja natural, con densidad y una estructura adaptada a las facciones, puede convertirse en una de las grandes aliadas de la mirada. La actriz mantiene unas cejas pobladas, especialmente en la zona interna, con una curvatura definida y un punto alto que ayuda a abrir visualmente los ojos. Pero, según explica la especialista en diseño de cejas Mónica Aránguez, el secreto no está en arquearlas al máximo ni en buscar un dibujo perfecto, sino en respetar la anatomía del rostro y encontrar el equilibrio entre el arco, la densidad y la dirección de la cola.

La naturalidad es uno de los secretos de las cejas de Eva Longoria

A primera vista, las cejas de Eva Longoria pueden parecer simplemente unas cejas bien definidas, pero hay varios detalles que explican por qué contribuyen tanto a favorecer su mirada. Para Mónica Aránguez, uno de los aspectos fundamentales es precisamente que la actriz no ha renunciado a su estructura natural.

«Creo que una de las cosas que más favorece a Eva Longoria es que sus cejas mantienen bastante bien su estructura natural. No son unas cejas excesivamente trabajadas ni con un diseño artificial», explica la especialista. Y hay otro elemento especialmente importante: la densidad. «Conserva bastante densidad, especialmente en la parte interna, y eso aporta juventud a la mirada».

La ceja de la actriz también presenta una curvatura característica y un punto alto bastante marcado. Esta combinación contribuye a generar una sensación de mayor apertura alrededor del ojo. Sin embargo, Aránguez destaca que hay algo todavía más importante: no está excesivamente afinada y su cola no cae demasiado.

El equilibrio entre el arco y la cola

Cuando se busca una mirada más elevada, existe una tendencia a pensar que cuanto más arqueada esté la ceja, mayor será el efecto lifting. Sin embargo, esta idea no siempre funciona. De hecho, un arco excesivamente pronunciado puede conseguir justo lo contrario y endurecer las facciones.

«Para mí, la clave está en el equilibrio entre el punto alto y la cola», señala Mónica Aránguez. La dirección que adopta la parte final de la ceja tiene una importancia especial porque puede modificar visualmente la expresión del rostro. «Cuando la parte final de la ceja cae demasiado, visualmente puede arrastrar la mirada hacia abajo».

En el caso de Eva Longoria, aunque la curvatura de sus cejas está bastante marcada, la cola mantiene una dirección que evita que el conjunto pese sobre el ojo. Es precisamente ese equilibrio el que permite conseguir una mirada abierta sin que el diseño resulte artificial.

Además, la especialista vuelve a poner el foco en la densidad. «Muchas veces pensamos que para levantar la mirada tenemos que arquear muchísimo la ceja, y no es así», advierte. «Una ceja demasiado arqueada puede incluso endurecer la expresión y hacer que el rostro parezca más rígido».

El error de quitar demasiado pelo

Durante años, las cejas extremadamente finas fueron una de las grandes tendencias de belleza. Después llegaron las cejas gruesas y naturales, que devolvieron el protagonismo al pelo y a la estructura original. Sin embargo, las consecuencias de aquellas depilaciones excesivas todavía se pueden apreciar en muchas cejas.

«Uno de los errores más frecuentes es quitar demasiado pelo», explica Aránguez. «Durante años hemos pasado de cejas muy finas a intentar recuperarlas, y todavía hay mujeres que siguen depilándolas buscando una ceja muy limpia y definida».

Pero adelgazar demasiado la ceja no es el único problema. También puede modificar negativamente la expresión una cola demasiado larga y descendente, una parte final excesivamente fina o un arco demasiado pronunciado.

«También puede envejecer una ceja demasiado larga hacia abajo, una cola excesivamente fina o un arco muy pronunciado», señala. A esto añade otro error habitual: diseñar la ceja como si fuera un elemento aislado del rostro. «Otro error bastante habitual es dibujar la ceja de una forma que no respeta nuestra anatomía».

La ceja debe adaptarse al rostro, no al revés

Una de las claves que explica la especialista es que no existe un único diseño de cejas capaz de favorecer a todas las mujeres. La forma del ojo, el párpado, la musculatura y las proporciones del rostro deben entrar en juego antes de decidir dónde empieza, dónde se eleva y dónde termina una ceja.

«La ceja no debería entenderse como un dibujo independiente del rostro», afirma Aránguez. «Hay que tener en cuenta el párpado, la forma del ojo, la musculatura y las proporciones faciales».

Por eso, aunque las cejas de Eva Longoria puedan servir como inspiración, copiarlas literalmente no sería necesariamente la mejor opción. Lo interesante es identificar qué elementos de su diseño generan ese efecto de mirada más abierta y trasladarlos a cada rostro de manera personalizada.

Así se consigue el efecto ‘lifting’ sin tratamientos

Entonces, ¿cómo debería ser una ceja capaz de levantar visualmente la mirada? Para Aránguez, no existe una fórmula universal. «No existe una única ceja lifting que funcione para todo el mundo», asegura. El objetivo debería ser conseguir que la mirada se dirija visualmente hacia arriba sin que el diseño resulte evidente.

«En general, ayuda mantener cierta densidad en la zona interna, colocar el punto alto en una posición que acompañe la anatomía del ojo y evitar que la cola caiga demasiado», explica.

Y vuelve a insistir en una idea que resulta especialmente relevante para quienes buscan rejuvenecer la expresión: «Una ceja rejuvenecedora no tiene por qué ser una ceja muy arqueada». En muchos casos, el cambio puede ser mucho más sutil. «Muchas veces conseguimos mucho más simplemente recuperando pelo, suavizando determinadas líneas y respetando la dirección natural del crecimiento».

Qué pedir al especialista si buscas unas cejas como las de Eva Longoria

Aunque las cejas de la actriz puedan convertirse en una referencia, Mónica Aránguez recomienda no llegar a un especialista pidiendo una copia exacta. «Yo no pediría literalmente ‘quiero las cejas de Eva Longoria’, porque una ceja no funciona igual en todos los rostros».

La petición debería centrarse en las características que hacen que ese diseño resulte favorecedor: «Lo que le pediría al especialista sería una ceja con buena densidad, natural, con un punto alto favorecedor y una cola que no descienda visualmente».

Pero, por encima de todo, hay una cuestión que considera fundamental: analizar el rostro antes de decidir el diseño. «Y, sobre todo, le pediría que estudiase mi rostro antes de decidir el diseño». Para la especialista, ahí está la diferencia entre reproducir una tendencia y realizar realmente un buen trabajo de diseño de cejas.

«Para mí, ese es el verdadero trabajo de un buen especialista: no copiar una ceja que vemos en una famosa, sino entender qué elementos de esa ceja nos gustan y adaptarlos a nuestra propia anatomía».

Porque el efecto más favorecedor no consiste en que el diseño de las cejas se convierta en lo primero que se percibe. «Al final, el objetivo no es que se note que llevas unas cejas diseñadas», concluye Aránguez. «El objetivo es que cuando alguien te mire, piense que tienes una mirada especialmente bonita, descansada y favorecida».