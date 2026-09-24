Del ‘Cold Eyes’ al ‘Smokey Noir’: las tendencias de maquillaje que marcarán el otoño de 2026

El otoño de 2026 cambia las reglas del maquillaje y lo hace alejándose de una de las obsesiones que ha marcado las últimas temporadas: la perfección. La piel excesivamente corregida, los acabados impecables y los looks calculados al milímetro pierden protagonismo frente a una belleza con más personalidad, textura y margen para la imperfección. Los ojos recuperan buena parte de la atención, los tonos fríos regresan con fuerza y el clásico smokey eye se reinventa para resultar menos rígido y más difuminado. Pero no todo son miradas intensas: también hay espacio para una versión etérea y luminosa del glamour. Entre el efecto de maquillaje vivido, los grises, los blancos perlados y los ahumados negros, estas son las claves que definen el maquillaje de otoño-invierno 2026.

Los ojos recuperan el protagonismo

Después de varias temporadas en las que el maquillaje parecía buscar ante todo una piel uniforme, natural y prácticamente invisible, los ojos vuelven a reclamar atención.

Una de las claves está precisamente en cambiar la paleta de color. Los marrones y beige, que durante tanto tiempo han funcionado como los grandes neutros del maquillaje, dejan paso a grises, tonos piedra, cenizas y blancos perlados. El resultado es más frío y sofisticado, pero no necesariamente más complicado de llevar.

Una buena aliada para trasladar esta tendencia al neceser es la I Need a Cool Eyeshadow Palette de Natasha Denona, disponible en Sephora. La paleta está concebida precisamente alrededor de una gama cromática fría, por lo que permite trabajar desde maquillajes sutiles hasta miradas más intensas.

El ‘smokey eye’ vuelve, pero menos perfecto

El clásico smokey eye regresa al neceser de otoño, aunque con una diferencia fundamental: ya no necesita estar perfectamente dibujado. Los bordes se suavizan, los degradados pierden definición y la sombra se trabaja de manera más difusa.

Es una versión mucho más relajada del ahumado tradicional, especialmente interesante para quienes quieren potenciar la mirada sin conseguir ese efecto excesivamente estructurado que durante años ha acompañado a esta técnica. Los tonos topo, gris humo, marrón ceniza y negro diluido son algunos de los más adecuados para conseguirlo.

Para conseguir ese juego de luces y profundidad, la Master Mattes Eyeshadow Palette: The Neutrals de Makeup By Mario reúne una selección de tonos neutros inspirados en los maquillajes de los años 90, con matices tanto cálidos como fríos que permiten construir el ahumado capa a capa y difuminarlo hasta conseguir una mirada intensa pero sin líneas demasiado marcadas.

‘Tired Girl Makeup’: cuando las imperfecciones forman parte del ‘look’

Una de las tendencias más llamativas de la temporada es el Tired Girl Makeup, una propuesta que lleva todavía más lejos el rechazo a la perfección. En lugar de intentar borrar cualquier signo de cansancio, incorpora al maquillaje elementos que tradicionalmente se trataban de corregir: ojeras ligeramente visibles, piel menos cubierta, rubores fríos o apagados y sombras suavemente corridas.

También los labios pierden intensidad y definición, con tonos de baja saturación y acabados difuminados. En esta línea, Benetint de Benefit Cosmetics permite aportar un toque de color suave y modulable tanto en labios como en mejillas, dejando un acabado natural que encaja especialmente bien con esa estética de belleza menos estudiada y más espontánea. Aplicado con poca cantidad y trabajado rápidamente, aporta ese efecto de rubor sutil que parece surgir de forma natural, mientras que en los labios puede utilizarse para conseguir un tono ligero y ligeramente mordido.

‘Angel Glam’: la alternativa luminosa

Para quienes no se sienten identificadas con los ojos negros, las ojeras visibles o los acabados más grunge, el otoño también ofrece una alternativa mucho más luminosa: el Angel Glam.

Esta tendencia parte del soft glam tradicional y lo hace más ligero, etéreo y romántico. La piel aparece satinada y con un acabado soft-focus, como el que puede conseguirse con la PR Base de Maquillaje Chromosphere de Veralab; el rubor se aplica de forma difusa, con fórmulas líquidas como el Blush Filter de Huda Beauty, mientras que las pestañas se mantienen suaves, separadas y definidas con máscaras como Lengthy Fiber Mascara de Pixi, evitando un volumen excesivo.

El iluminador también cambia de función. No se trata de cubrir el rostro de brillo, sino de colocar pequeños puntos de luz estratégicos para conseguir dimensión sin perder naturalidad. Para ello, el Iluminador Blanco de Camaleon Cosmetics, con su acabado nacarado y partículas que reflejan la luz, puede aplicarse en zonas como los pómulos, el lagrimal o el arco de la ceja para aportar luminosidad de forma precisa.

‘Smokey Noir’: el negro se vuelve más crudo

Si el smokey tradicional se vuelve más suave, su versión más extrema también encuentra su espacio. El Smokey Noir, inspirado en la propuesta de Gucci para otoño-invierno 2026, lleva el negro a una dimensión mucho más intensa y deliberadamente imperfecta. Para recrear esta mirada, el Smoky Eye Pencil de Kiko Milano permite intensificar el contorno de los ojos y difuminar el trazo para conseguir ese acabado oscuro y ligeramente desdibujado que define la tendencia.

La textura lived-in es fundamental. El resultado debe transmitir cierta espontaneidad, como si el maquillaje hubiera evolucionado con el paso de las horas. Es una propuesta especialmente potente para la noche y para quienes quieren llevar la tendencia de la imperfección hasta sus últimas consecuencias.